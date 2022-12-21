Матвиенко не исключила ограничение срока пребывания в СИЗО одним годом

Срок содержания в следственном изоляторе нужно ограничить одним годом, заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, должны быть «очень серьезные аргументы», чтобы суд решал продлить срок содержания человека в СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Матвиенко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Валентина Матвиенко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«На мой взгляд, это должен быть год. Года достаточно для того, чтобы закончить следствие, доказательствами должна быть подтверждена вина этого человека. И либо подается дело в суд и выносится судебное решение, либо человеку меняют меру пресечения»,— сказала госпожа Матвиенко (цитата по ТАСС).

Спикер Совета федерации сообщила, что для введения этой меры сначала нужно провести консультации с Верховным судом, прокуратурой и министерством юстиции.

Сейчас срок содержания в СИЗО в ходе следствия составляет два месяца. Суд может его продлить до 6 месяцев, по тяжким преступлениям — до 12 месяцев, по особо тяжким — до 18 месяцев. Срок содержания в СИЗО во время рассмотрения уголовного дела в суде — до шести месяцев. Однако суд может продлевать срок неограниченное количество раз. В частности, журналист Иван Сафронов находился в «Лефортово» более двух лет.

О приговоре журналисту читайте в материале «Ъ» «Ивана Сафронова осудили на этап».

Полина Собакина