Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Матвиенко не исключила ограничение срока пребывания в СИЗО одним годом

Срок содержания в следственном изоляторе нужно ограничить одним годом, заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, должны быть «очень серьезные аргументы», чтобы суд решал продлить срок содержания человека в СИЗО.

Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Валентина Матвиенко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«На мой взгляд, это должен быть год. Года достаточно для того, чтобы закончить следствие, доказательствами должна быть подтверждена вина этого человека. И либо подается дело в суд и выносится судебное решение, либо человеку меняют меру пресечения»,— сказала госпожа Матвиенко (цитата по ТАСС).

Спикер Совета федерации сообщила, что для введения этой меры сначала нужно провести консультации с Верховным судом, прокуратурой и министерством юстиции.

Сейчас срок содержания в СИЗО в ходе следствия составляет два месяца. Суд может его продлить до 6 месяцев, по тяжким преступлениям — до 12 месяцев, по особо тяжким — до 18 месяцев. Срок содержания в СИЗО во время рассмотрения уголовного дела в суде — до шести месяцев. Однако суд может продлевать срок неограниченное количество раз. В частности, журналист Иван Сафронов находился в «Лефортово» более двух лет.

О приговоре журналисту читайте в материале «Ъ» «Ивана Сафронова осудили на этап».

Полина Собакина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...