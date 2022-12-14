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Коммерсантъ FM
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Багамский суд отказал основателю FTX в освобождении под залог

Сэм Бэнкман-Фрид, основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, не будет освобожден багамскими властями из-под стражи под залог. Соответствующее решение вынес суд на Багамских островах, обосновав это высоким риском побега задержанного.

«По окончании слушания, длившегося более трех часов, судья отказал господину Бэнкману-Фриду в освобождении под залог — он останется под стражей багамских властей. Главный судья, Джоянн Фергюсон-Пратт, сказал, что доступ господина Бэнкмана-Фрида к финансовым ресурсам сделал его риск бегства "настолько большим", что ему необходимо остаться за решеткой»,— пересказывается в материале The New York Times ход судебного заседания.

Защита господина Бэнкмана-Фрида настаивала на его освобождении, мотивируя это тем, что он принимает лекарства от депрессии и согласен на комендантский час и электронное наблюдение. «Господин Бэнкман-Фрид решил остаться на Багамах, чтобы "исправить положение", даже когда его компания рухнула, показывая, что он не собирался уезжать»,— приводят журналисты NYT аргумент адвоката основателя FTX.

Сэм Бэнкман-Фрид останется под стражей как минимум до февраля 2023 года, когда начнется рассмотрение о его экстрадиции в США. 13 декабря американские власти обвинили господина Бэнкмана-Фрида в обмане инвесторов и заявили о продолжении расследования деятельности FTX и ее «дочек», в тот же день основатель криптобиржи был арестован на Багамах по запросу США.

11 ноября FTX Group (оператор зарегистрированной на Багамах FTX) объявила о банкротстве. Ранее в криптосообществе разгорелся скандал вокруг FTX из-за проблем с ликвидностью, спровоцировавший обвал токена криптобиржи. Впоследствии в компании был назначен новый антикризисный генеральный директор Джон Рэй, заявивший о «беспрецедентном и полном провале корпоративного контроля и абсолютном отсутствии заслуживающей доверия финансовой информации» в компании.

Об истории FTX Group — в материале «Ъ» «Корпорация гиков».

Андрей Сапожников

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