Илон Маск потерял за 2022 год $122 млрд

Бизнесмен Илон Маск, владеющий Tesla и Twitter, потерял в 2022 году большую сумму, чем заработал в 2021 году. По данным Bloomberg, потери составили около $122,6 млрд. Это произошло на фоне падения акций Tesla до минимальных значений с октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Adrees Latif / Reuters Илон Маск

Фото: Adrees Latif / Reuters

Согласно рейтингу миллиардеров агентства, на данный момент состояние предпринимателя — $147,7 млрд. На 17 декабря 2021 года состояние господина Маска, по данным Forbes, оценивалось в $245,1 млрд. 1 ноября прошлого года бизнесмен стал богатейшим человеком в истории, его состояние тогда достигло $311 млрд.

Сейчас предприниматель занимает вторую строчку рейтинга миллиардеров Bloomberg. На первом месте стоит президент группы компаний Louis Vuitton Бернар Арно с состоянием $161 млрд.

15 декабря Илон Маск продал акции Tesla на $3,6 млрд. Всего с 14 декабря бизнесмен продал 22 млн акций компании. По данным Bloomberg, с начала 2022 года предприниматель избавился от акций на сумму $40 млрд. В ноябре спустя две недели после покупки Twitter господин Маск продал акции Tesla на сумму около $4 млрд.

21 декабря бизнесмен написал в Twitter, что уйдет с поста главы соцсети. Это заявление предприниматель сделал по итогам опроса о том, должен ли он покинуть должность. Большинство респондентов поддержали уход Илона Маска.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Пользователи "отписались" от Илона Маска».

Полина Собакина