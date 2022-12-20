«Сейсморазведка» без тяжких последствий

Как стало известно “Ъ”, Хамовнический райсуд Москвы признал злоупотреблением полномочиями действия экс-президента ПАО «Геотек Сейсморазведка» (ГСР) Владимира Толкачева, самовольно взявшего кредит из кассы предприятия на 42 млн руб., а затем вернувшего деньги. При этом суд не согласился ни с обвинением, усмотревшим в финансовой вольности господина Толкачева тяжкие последствия, ни с потерпевшей стороной, полагавшей, что бывший управленец своими действиями нанес компании репутационный вред на 100 млн руб. Квалифицирующий признак «тяжкие последствия» был исключен из обвинения, стоимость деловой репутации «Сейсморазведки» — уменьшена в 333 раза, а подсудимый, которому грозил десятилетний срок, только оштрафован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший президент ПАО «Геотек Сейсморазведка» Владимир Толкачев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Бывший президент ПАО «Геотек Сейсморазведка» Владимир Толкачев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Президент ГСР Владимир Толкачев вынужденно оставил свой пост осенью прошлого года, после масштабной проверки, организованной новым владельцем фирмы, банком непрофильных активов «Траст». Выводы проверяющих оказались неутешительными для прежней команды управленцев.

Контролеры решили, что под руководством господина Толкачева крупнейшая когда-то в России геологоразведочная компания перестала выплачивать долги по кредитам и инвестировать средства в оборудование.

Это привело к выходу из строя почти всех используемых ГСР для сейсморазведки тягачей с передвижными виброустановками Nomad 65 и Nomad 90 neo на борту; из 42 работавших на фирму полевых партий в ее штате остались около 15, а доля ГСР на профильном рынке услуг сократилась вполовину.

По версии проверяющих, причиной всех проблем компании могла быть в том числе и личная финансовая нечистоплотность бывшего президента фирмы. Как следовало из поданного ими заявления в службу экономической безопасности ФСБ, экс-глава ГСР допустил по крайней мере два крупных должностных злоупотребления. Во-первых, взял на личные нужды кредит из средств компании на 42 млн руб., а вернул деньги, существенно уменьшив при этом набежавшие проценты. По версии заявителей, компании был нанесен таким образом прямой ущерб в 788 тыс. руб. Еще одним финансовым нарушением бывшего президента авторы жалобы сочли премии на общую сумму 3,1 млн руб., которые господин Толкачев выписал ранее своим подчиненным — вице-президенту, руководителю казначейства ГСР и директору по закупкам и логистике. Жалобщики считали, что размер вознаграждения президент должен был сначала согласовать с советом директоров компании.

Наконец, новое руководство ГСР сочло, что о допущенных бывшим президентом компании нарушениях стало известно ее многочисленным клиентам и партнерам, а это обстоятельство стало причиной одностороннего разрыва заключенных ранее контрактов. Нанесенный фирме репутационный вред, по версии потерпевшей стороны, составил 100 млн руб.

На основании выводов служебной проверки в управлении СКР по Центральному административному округу Москвы было возбуждено уголовное дело о должностных злоупотреблениях господина Толкачева, причем следствие сочло, что действия бывшего чиновника имели тяжкие последствия для возглавляемой им компании (ч. 2 ст. 201 УК РФ). В феврале этого года опытный геолог, действительный член Академии горных наук Владимир Толкачев, возглавивший к этому времени центр «Наука о Земле» при Санкт-Петербургском геологоразведочном госуниверситете (СПбГУ), стал обвиняемым по соответствующей статье УК РФ, предусматривающей наказание до десяти лет колонии.

Однако Хамовнический райсуд Москвы, вынесший во вторник приговор господину Толкачеву, не согласился с потерпевшими и обвинением.

Как рассказала “Ъ” пресс-секретарь суда Анна Локтева, подсудимый был приговорен к штрафу в размере 200 тыс. руб., а иски к нему удовлетворены «частично». Заявленный представителями ГСР репутационный вред суд уменьшил в 333 раза — до 300 тыс. руб., а якобы нанесенный фирме подсудимым прямой ущерб на 788 тыс. руб. порекомендовал обсудить в другом, гражданском процессе.

Тяжкие последствия от действий Владимира Толкачева, по мнению Хамовнического райсуда, тоже не наступили, поэтому вмененное подсудимому в вину преступление было переквалифицировано на ч. 1 той же статьи УК РФ, уже не относящуюся к категории тяжких. С учетом этого геолог отделался штрафом в 200 тыс. руб. Стоит отметить, что эпизод с выписанными подчиненным премиями на процессе даже не обсуждался — возбуждать уголовное дело по этому факту СКР отказался еще на стадии доследственной проверки.

Как пояснил “Ъ” представлявший интересы Владимира Толкачева адвокат Денис Балуев, именно защита убедила суд в том, что никакого репутационного вреда «Геотеку Сейсморазведке» его клиент не нанес, а следовательно, и тяжких последствий его деятельность тоже не имела. «Я рад, что не зря, как говорится, ел свой хлеб»,— отметил защитник.

Сергей Машкин