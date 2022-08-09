В геологоразведке злоупотребили рублем

Как стало известно “Ъ”, Московский городской суд отменил решение Хамовнического райсуда, вернувшего в прокуратуру материалы уголовного дела бывшего президента ПАО «Геотек Сейсморазведка» Владимира Толкачева, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями при распределении премий. По решению апелляции дело экс-руководителя одной из крупнейших в стране геологоразведывательных компаний будет рассмотрено по существу. При этом предпринимателя подозревают еще и в растратах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд первой инстанции усомнился в событии преступления в действиях Владимира Толкачева, но его поправили

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Суд первой инстанции усомнился в событии преступления в действиях Владимира Толкачева, но его поправили

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Уголовное дело Владимира Толкачева, утвержденное прокурором, поступило для рассмотрения по существу в Хамовнический райсуд Москвы. Однако после нескольких слушаний суд пришел к выводу о том, что «в обвинительном заключении не указано, в чем выразилось злоупотребление» фигурантом должностными полномочиями «в целях извлечения выгод и преимуществ для себя», вернув дело в надзор для исправления ошибок. С таким решением не согласилась прокуратура, посчитавшая, что обвинительное заключение соответствует требованиям УПК РФ, поскольку его «формулировка является логичной, последовательной и достаточной для вынесения итогового решения».

Рассмотрев апелляционное представление, Мосгорсуд признал постановление райсуда незаконным, поскольку оно «опровергается материалами уголовного дела». По его данным, в них не оказалось «препятствий» для рассмотрения по существу.

Основанием для возбуждения СКР уголовного дела в отношении господина Толкачева по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) стало заявление руководства акционера «Геотек Сейсморазведки» банка непрофильных активов «Траст», по инициативе которого в тюменской компании была проведена масштабная проверка финансово-хозяйственной деятельности. По ее результатам акционер обратился в службу экономической безопасности ФСБ РФ. В результате в начале марта топ-менеджеру было предъявлено обвинение, а Тверским судом Москвы была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, который потом заменили подпиской.

В ходе следствия было установлено, что в октябре 2020 года президент «Геотек Сейсморазведки» Владимир Толкачев на фоне конфликта внутри компании издал приказ о выплате единовременных премий своему вице-президенту, директору казначейства и директору по закупкам и логистике. Каждый из них получил порядка 1 млн руб. По версии заявителя, президент, согласно уставу ПАО, мог лишь ходатайствовать о премировании руководителей перед советом директоров компании, чего господин Толкачев не сделал.

Вместе с тем следствие проверяет информацию о том, что господин Толкачев мог нанести и более существенный ущерб крупнейшей когда-то геологоразведочной компании в России. Речь идет, по версии заявителей, о растрате и выводе через подконтрольные компании, предположительно, около 5 млрд руб. Судя по материалам, «Геотек Сейсморазведка» (ГСР) до осени 2017 года, когда ее возглавил господин Толкачев, выполняла около половины всех работ по сейсморазведке в России, а ее клиентами были «Газпром», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, «Сургутнефтегаз», «Башнефть» и другие крупные компании. Однако с появлением господина Толкачева, как полагают его бывшие коллеги, ГСР перестала выплачивать долги по кредитам в размере 26 млрд руб., выданным компании ее прежним владельцем — ПАО «Банк "ФК Открытие"», и инвестировать средства в геологоразведочное оборудование. Это привело к тому, что доля ГСР на профильном рынке услуг сократилась наполовину, из 42 работавших на фирму полевых партий в ее штате осталось около 15 партий, да и те не удалось полностью укомплектовать. Наконец, из-за проблем с техобслуживанием вышли из строя почти все используемые ГСР для сейсморазведки тягачи с передвижными виброустановками Nomad 65 и Nomad 90 Neo на борту.

Приход в компанию нового акционера и проверка финансово-хозяйственной деятельности заставили Владимира Толкачева уйти в октябре 2021 года с поста президента, но при этом он ненадолго возглавил другую авторитетную геологическую организацию — центр «Наука о Земле» при Санкт-Петербургском геологоразведочном госуниверситете.

Юрий Сенаторов