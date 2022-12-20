Sollers закрутил «восьмерку»

Заволжский моторный завод группы Sollers возобновит производство восьмицилиндровых V-образных двигателей, выпускавшихся с 1963-го по 2021 год. В прошлом году предприятие отказалось от них, сосредоточившись на моторах ЗМЗ-409 для УАЗов. Возобновление производства восьмицилиндровых агрегатов завод объяснил растущим спросом на вторичном рынке запчастей и конвейерах. Двигателями V-8 комплектовались автобусы Павловского завода и грузовики группы ГАЗ, возможное развитие сотрудничества с ЗМЗ в холдинге не комментируют. Возврат к производству старого двигателя в сегодняшних условиях эксперты считают вынужденным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На ЗМЗ увидели перспективы снятых с производства двигателей

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ На ЗМЗ увидели перспективы снятых с производства двигателей

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Заволжский моторный завод (ЗМЗ, сейчас это филиал УАЗ холдинга Sollers) объявил о возобновлении производства бензиновых и битопливных восьмицилиндровых двигателей серий 523 и 524, устанавливавшихся на грузовики и автобусы. «На рынке вновь возник спрос на нашу линейку двигателей V-8 — как для новых автобусов, так и для вторичного рынка запасных частей. Мы видим четкую потребность рынка в данном двигателе на ближайшие несколько лет», — сообщил директор заволжского филиала ООО УАЗ Ильнур Сахабиев.

Он добавил, что предприятия производственной цепочки холдинга уже начали готовиться к возобновлению производства и набору персонала. Старт конвейера запланирован на первую половину 2023 года.

За всю историю заволжский завод собрал более 6,5 млн восьмицилиндровых двигателей. Падение продаж началось в 1994 году с появлением на рынке ГАЗели с моторами ЗМЗ-4026.10, потеснившей грузовики ГАЗ-53 с «восьмерками» под капотом. В 2009 году ЗМЗ и ГАЗ прекратили отношения, а в 2021 году производство двигателей серий 523 и 524 решили прекратить. В Sollers тогда объяснили, что в последние годы «восьмерка» устанавливалась лишь на автобусах ПАЗ и выпускалась для вторичного рынка, доходы не покрывали затрат на производство: с каждым днем собирать двигатель становилось все более экономически невыгодно.

В прошлом году завод выпустил 7,6 тыс. моторов ЗМЗ-523 и ЗМЗ-524 и сосредоточился на своей основой продукции — двигателе ЗМЗ-409 для внедорожников УАЗ.

Генеральный директор ЗМЗ Руслан Горевой не стал называть «Ъ-Приволжье» конкретных потребителей моторов. «Однако отмечу, что речь идет о поставках как на вторичный рынок запасных частей, так и на конвейер», — добавил он. В условиях санкций и проблем с поставками комплектующих ЗМЗ теоретически мог бы возобновить отношения с Павловским автобусным заводом.

Однако ни в ЗМЗ, ни в группе ГАЗ не комментируют возможные перспективы сотрудничества, прекращенного много лет назад.

Руслан Горевой сообщил, что в 2023 году ЗМЗ планирует выпустить несколько тысяч восьмицилиндровых двигателей, объемы производства будут корректироваться в зависимости от спроса. «Двигатель уверенно конкурирует за выбор покупателя как с точки зрения цены, так и стоимости эксплуатации, особенно в битопливном исполнении. Помимо этого двигатель обладает хорошими динамическими характеристиками применительно к коммерческому транспорту», — подытожили в ЗМЗ.

Численность персонала, требуемого для выпуска двигателя V-8, невелика, однако дополнительная загрузка возникнет и на предприятиях — поставщиках комплектующих.

Азат Тимерханов из «Автостата» полагает, что возврат к производству старого двигателя — вынужденная мера в сегодняшней экономической ситуации: возврат к технологиям прошлых лет или даже десятилетий позволит предприятию оставаться на плаву, поддержать производство и сохранить сотрудников. «В этом случае можно привести аналогию с "Автовазом", который снова начал выпускать восьмиклапанные двигатели (21214 и 11182) вместо шестнадцатиклапанных», — сказал эксперт.

Жители Заволжья, обсуждая эту новость в соцсетях, удивляются, стоило ли в прошлом году снимать восьмицилиндровый двигатель с производства и сдавать в металлолом литейные формы.

Роман Рыскаль