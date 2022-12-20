Новые регионы назначили сенаторов Совета федерации

Власти Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей назначили сенаторов Совета федерации от регионов. ДНР и ЛНР могут назначить по два сенатора, области — только одного, поскольку у них нет действующих законодательных органов.

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Назначенные сенаторы:

Сенатором ЛНР от исполнительной власти назначена замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Дарья Лантратова , следует из указа врио главы республики Леонида Пасечника. Сенатором от законодательной власти стала депутат Народного совета ЛНР Ольга Бас. Об этом сообщил депутат Народного совета ЛНР Александр Криеренко в своем Telegram-канале.

, следует из указа врио главы республики Леонида Пасечника. Сенатором от законодательной власти стала депутат Народного совета ЛНР Об этом сообщил депутат Народного совета ЛНР Александр Криеренко в своем Telegram-канале. Сенатором ДНР от исполнительной власти назначена бывшая глава МИД республики Наталья Никонорова , следует из указа врио главы Дениса Пушилина (.pdf). От законодательной власти назначен депутат регионального парламента Александр Ананченко. Об этом сообщил председатель регионального парламента Владимир Бидёвка.

, следует из указа врио главы Дениса Пушилина (.pdf). От законодательной власти назначен депутат регионального парламента Об этом сообщил председатель регионального парламента Владимир Бидёвка. Cенатором Совета федерации от Херсонской области назначен Константин Басюк — глава совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт», бывший сотрудник ФСБ. Об этом сообщается в Telegram-канале областной администрации.

— глава совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт», бывший сотрудник ФСБ. Об этом сообщается в Telegram-канале областной администрации. Сенатором Запорожской области назначен советник губернатора Крыма Дмитрий Воронов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России 30 сентября по итогам референдумов.

О последствиях военного конфликта на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян