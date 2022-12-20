Следователи проверят условия жизни 3-летней девочки, отец которой в Краснодаре бегал по подъезду с ножом

Следователи узучают условия жизни и воспитания трехлетней девочки, отец которой в неадекватном состоянии бегал с ножом и молотком в подъезде многоквартирного дома на улице Жлобы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

«В рамках проверки также будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики, опеки и попечительства», - говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел вечером 19 декабря. Как сообщают очевидцы, вооруженный мужчина бегал по подъезду, бился головой о входные двери соседей, приставал к людям. При этом он периодически брал на руки свою трехлетнюю дочь, которая находилась без одежды. Предположительно мужчина находился под воздействием запрещенных веществ.

По словам соседей, ранее из квартиры, в которой проживает мужчина, неоднократно доносился громкий плач ребенка, а сама девочка практически не разговаривает.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», мужчину задержали очевидцы произошедшего и сотрудники охранной организации, после чего его передали полицейским. Правонарушителем оказался 32-летний житель Ростовской области. В арендованной квартире мужчина проживал со своей семьей около 1,5 месяца. Мать девочки никто из соседей не видел.

Татьяна Ручкина

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