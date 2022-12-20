Замглавы службы по ЧС Украины отстранили от работы из-за взорвавшегося в польской полиции гранатомета

Заместитель руководителя государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям генерал Дмитрий Бондарь отстранен от выполнения служебных обязанностей. Это произошло из-за случая с взорвавшимся гранатометом, который Дмитрий Бондарь подарил коменданту полиции Польши Ярославу Шимчику. Об этом сообщил глава МВД Украины Мариуш Каминьский.

«Я получил информацию, что ответственный за передачу подарка коменданту польской полиции генералу Ярославу Шимчику заместитель главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям генерал Д. Бондарь отстранен»,— написал господин Каминьский в Twitter. По факту случившегося на Украине возбуждено уголовное дело.

15 декабря в штаб-квартире полиции Польши в Варшаве в помещении, прилегающем к кабинету главного коменданта полиции, произошел взрыв. Позднее стало известно, что это взорвался подаренный Ярославу Шимчику грантомет.

Господин Шимчик не знал, что подаренное оружие — боевое. Взрыв произошел, когда комендант полиции передвигал подаренное ему украинской стороной оружие. Ярослав Шимчик потерял слух и получил легкие ранения. Также был ранен гражданский сотрудник управления.

Анастасия Ларина