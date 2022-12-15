СМИ: взрыв в штаб-квартире полиции Польши произошел из-за случайного выстрела из гранатомета

Взрыв в Главном управлении полиции Польши произошел из-за неосторожного обращения с гранатометом, подаренным правоохранителями с Украины. Польская полиция обратилась к украинской стороне за разъяснениями. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza со ссылкой на источники.

По информации газеты, гранатомет неожиданно выстрелил, «пока находившиеся в помещении сотрудники полиции играли с ним».

В результате взрыва начальник местной полиции Ярослав Шимчик временно потерял слух, но сейчас с ним все хорошо, сообщил источник. Легкие ранения также получил гражданский сотрудник Главного управления. Госпитализация ему не потребовалась.

Ранее сегодня, 15 декабря, стало известно о взрыве в штаб-квартире полиции Польши в Варшаве. По данным польского МВД, взрыв произошел в помещении, прилегающем к кабинету главного коменданта полиции. Взорвавшийся подарок он получил 11–12 декабря во время рабочего визита на Украину.

Эрдни Кагалтынов