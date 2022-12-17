Шеф полиции Польши заявил, что украинцы вместо использованного подарили боевой гранатомет

Гранатомет, который подарили коменданту полиции Польши Ярославу Шимчику, оказался боевым, поскольку был произведен выстрел. Rzeczpospolita сообщает, что, по заявлению украинской стороны, оружие было бывшим в употреблении и безопасным. Wprost пишет, что гранатомет был привезен в Польшу на специальном поезде.

Генерал Ярослав Шимчик должен был оставить подарок от украинцев в задней комнате своего кабинета. «Когда я передвигал использованные гранатометы, подаренные украинцами, произошел взрыв,— сообщил он.— Взрыв был мощный — сила удара пробила пол, а с другой стороны повредила потолок» (цитата по Rzeczpospolita).

Гранатомет был доставлен спецпоездом на Украину из Пшемысля. По данным источников, гранатомет не подвергался никаким пограничным и таможенным проверкам, сообщает Wprost.

Инцидент произошел 15 декабря. В результате Ярослав Шимчик временно потерял слух, легкие ранения также получил гражданский сотрудник управления.

Мария Федотова