Фигурантов дела о вымогательстве у Чемезова просят оставить в СИЗО до 24 марта 2023 года

Коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова, экс-главреда Tatler Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева, обвиняемых в вымогательстве денег у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, просят оставить в СИЗО до 24 марта 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Заседание по продлению меры пресечения назначено на 22 декабря.
Все трое проходят по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Их обвиняют в вымогательстве 11 млн руб. у Сергея Чемезова за удаление порочащих его постов в Telegram-канале «Тушите свет». Молодым людям грозит до 15 лет колонии. Они находятся в СИЗО с конца октября.
Адвокаты обвиняемых говорили, что они работали в Telegram-канале «Тушите свет» по заданиям Ксении Собчак. Она стала свидетелем по делу. Сразу после его возбуждения госпожа Собчак уехала в Литву по паспорту Израиля, но позже вернулась. Она провела переговоры в офисе «Ростеха» и извинилась перед господином Чемезовым.
Подробнее об этом деле читайте в публикации «Ъ» «Свет тушат — щепки летят».