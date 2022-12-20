Фигурантов дела о вымогательстве у Чемезова просят оставить в СИЗО до 24 марта 2023 года

Коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова, экс-главреда Tatler Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева, обвиняемых в вымогательстве денег у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, просят оставить в СИЗО до 24 марта 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Заседание по продлению меры пресечения назначено на 22 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кирилл Суханов Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Ариан Романовский Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Тамерлан Бигаев Фото: Московский городской суд Следующая фотография 1 / 3 Кирилл Суханов Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Ариан Романовский Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Тамерлан Бигаев Фото: Московский городской суд

Все трое проходят по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Их обвиняют в вымогательстве 11 млн руб. у Сергея Чемезова за удаление порочащих его постов в Telegram-канале «Тушите свет». Молодым людям грозит до 15 лет колонии. Они находятся в СИЗО с конца октября.

Адвокаты обвиняемых говорили, что они работали в Telegram-канале «Тушите свет» по заданиям Ксении Собчак. Она стала свидетелем по делу. Сразу после его возбуждения госпожа Собчак уехала в Литву по паспорту Израиля, но позже вернулась. Она провела переговоры в офисе «Ростеха» и извинилась перед господином Чемезовым.

Подробнее об этом деле читайте в публикации «Ъ» «Свет тушат — щепки летят».

Дарья Эрозбек