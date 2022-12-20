Индия разместила на границе с Китаем рекордное количество сил

Индия «оказывает давление на Китай» для деэскалации на границе, заявил глава индийского МИДа Субраманьям Джайшанкар. По его словам, Индия развернула на границе рекордное количество сил в ответ на действия КНР, которая «значительно увеличивал» свои силы там с 2020 года.

Глава МИД отреагировал на недовольство оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс». Господин Джайшанкар сказал, что никто не должен критиковать индийских солдат, охраняющих границу.

«Если мы были безразличны к Китаю, кто послал индийскую армию к границе? Если мы были безразличны к Китаю, то почему мы сегодня оказываем давление на Китай с целью деэскалации и размежевания? Почему мы публично говорим, что наши отношения ненормальны?» — спросил министр (цитата по «РИА Новости»).

В декабре произошла стычка между военнослужащими двух стран в районе индийского штата Аруначал-Прадеш. Этот инцидент стал первым с мая 2020 года, и его удалось локализовать. Пентагон заявил, что Китай «продолжает накапливать силы и создавать военную инфраструктуру» в приграничных районах с Индией. При этом и Москва, и Вашингтон призвали Пекин и Нью-Дели не допустить вооруженного конфликта и решать спорные вопросы путем переговоров.

Подробности — в материале «Ъ» «Китай и Индия делят горы, море и киберпространство».

Лаура Кеффер