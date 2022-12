Китай и Индия делят горы, море и киберпространство

Москва и Вашингтон призвали Китай и Индию не допустить вооруженного конфликта и решать спорные вопросы путем переговоров. Заявления МИД России и Белого дома прозвучали после пограничного инцидента в районе индийского штата Аруначал-Прадеш, где впервые с мая 2020 года произошла стычка между военнослужащими двух стран. Инцидент удалось локализовать, однако Китай и Индия продолжают игру мускулами в воздухе, на суше и на море. Накануне запланированного на 15–16 декабря в Бенгальском заливе испытания индийской баллистической ракеты Agni-V в его акваторию вошел китайский корабль-разведчик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акция против боев в секторе Таванг 13 декабря 2022 года

Фото: Divyakant Solanki / EPA-EFE / Vostock Photo Акция против боев в секторе Таванг 13 декабря 2022 года

Фото: Divyakant Solanki / EPA-EFE / Vostock Photo

«Администрация США внимательно следит за ситуацией на границе Китая и Индии и призывает стороны использовать существующие двусторонние каналы для обсуждения спорных границ»,— заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя произошедший 9 декабря в Гималаях инцидент.

Ситуацию вдоль линии фактического контроля прокомментировал и пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. По его словам, «КНР продолжает накапливать силы и создавать военную инфраструктуру» в приграничных районах с Индией. «Мы по-прежнему будем непоколебимо привержены обеспечению безопасности наших партнеров. И мы в полной мере поддерживаем действия Индии, направленные на деэскалацию этой ситуации»,— заявил господин Райдер, подтвердив, что Вашингтон в этом конфликте находится на стороне Индии.

Обострение отношений двух стран, которые входят в БРИКС и ШОС и являются ключевыми стратегическими партнерами России, прокомментировала и Москва.

«Мы надеемся, что эскалации удастся избежать»,— заявил журналистам накануне заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

О столкновении на границе в секторе Таванг в штате Аруначал-Прадеш сообщило в понедельник индийское информагентство ANI, а подробности раскрыла индийская газета Hindu (китайские СМИ по традиции обошли инцидент молчанием). Учитывая, что стрелковое оружие не применялось, обошлось без жертв. Несколько человек получили ранения и травмы. По версии индийского командования, у китайской стороны число пострадавших оказалось ощутимо больше.

Причиной инцидента, как сообщила газета Hindu, стало перемещение китайских военнослужащих. По версии индийской стороны, они пересекли линию контроля и вторглись на территорию соседнего государства. Однако китайская сторона факт вторжения категорически отрицает.

Учитывая, что демаркированная граница отсутствует, а линия контроля весьма условна, каждая сторона оценивает ситуацию «на глазок». При этом столкновение 9 декабря стало первым инцидентом после ожесточенного противостояния мая 2020 года, когда 20 индийских солдат были убиты и еще несколько получили ранения в противостоянии с китайскими военными в высокогорной долине Галван в пограничном регионе Ладакх. Тогда Индия и Китай стянули в этот район тяжелую артиллерию, танки и авиацию и были в шаге от войны, которую удалось избежать в ходе переговоров военных и дипломатов.

В 1959 году Индия заявила об отторжении китайской стороной части штата Аруначал-Прадеш, в 1962 году стороны вступили в непродолжительную, но кровопролитную войну, завершившуюся поражением Дели. По итогам войны 60-летней давности под контроль Китая перешли принадлежавшие Индии около 38 тыс. кв. км в районах Ладакх и Аксайчин.

Уже после инцидента 9 декабря стороны обменялись новыми обвинениями, возложив друг на друга ответственность за столкновение в Аруначал-Прадеше. «Народно-освободительная армия Китая (НОАК) предприняла попытку изменить статус-кво, однако индийские военные решительно ее пресекли»,— заявил во вторник министр обороны Индии Раджнатх Сингх. Глава оборонного ведомства Индии рассмотрел ситуацию на границе с Китаем на совещании с высшим командным составом вооруженных сил.

Однако, по версии представителя Западной зоны боевого командования НОАК Лун Шаохуа, инцидент произошел после того, как индийские военные «незаконно пересекли границу».

«Наши войска сработали профессионально, твердо, по стандартной схеме, что помогло стабилизировать ситуацию»,— добавил Лун Шаохуа. «Мы требуем, чтобы индийская сторона строго контролировала и сдерживала войска на передней линии и работала с Китаем над поддержанием мира и спокойствия на границе»,— говорится в заявлении, опубликованном во вторник военными КНР.

Инцидент в Таванге произошел после того, как 30 ноября китайская сторона выступила против проведения в начале декабря совместных учений военнослужащих Индии и США в северном штате Уттаракханд и призвала Дели совместно поддерживать мир и спокойствие на линии фактического контроля.

Ежегодные американо-индийские учения Yudh Abhyas по отработке взаимодействия в условиях высокогорья проходили вблизи границы с Китаем, что вызвало крайнее недовольство Пекина. «Проведение совместных военных учений Индии и США в районе близ линии фактического контроля идет вразрез с соглашениями, подписанными Китаем и Индией в 1993 и 1996 годах, и не способствует укреплению доверия между двумя странами»,— заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

На этом фоне индийская газета Hindustan Times со ссылкой на источники в штабе ВВС сообщила во вторник, что истребители Су-30МКИ индийских военно-воздушных сил в последнее время неоднократно поднимались в воздух для предотвращения приближения к границам китайских беспилотников. «За последние недели БПЛА Народно-освободительной армии Китая несколько раз агрессивно приближались к линии фактического контроля в секторе Таванг в штате Аруначал-Прадеш. Наши истребители Су-30МКИ неоднократно поднимались в воздух для устранения угрозы вторжения в индийское воздушное пространство»,— отмечает Hindustan Times. По словам источников издания, после столкновений 9 декабря в Таванге индийские ВВС ведут активное патрулирование в небе над приграничным с Китаем штатом.

Новым раздражителем в отношениях двух стран станет запланированное на 15–16 декабря испытание индийской баллистической ракеты Agni-V в Бенгальском заливе. В связи с этим в конце ноября Индия объявила Бенгальский залив запретной для полетов зоной. Однако это не помешало Пекину направить в регион свой корабль-разведчик. «Военно-морские силы Индии отслеживают плавание китайского исследовательского судна Yuan Wang 5, которое через Зондский пролив вошло в акваторию Индийского океана за неделю до запланированных Индией испытаний баллистических ракет в Бенгальском заливе»,— отмечает газета The Times of India со ссылкой на источники в ВМС страны. «За последнее время присутствие у берегов Индии этих кораблей, предназначенных для электронного слежения, заметно увеличилось»,— сообщил изданию представитель ВМС. В октябре из-за присутствия китайского судна Yuan Wang 6 у ее побережья Индия была вынуждена перенести испытания ракеты Agni-3. Официально Yuan Wang 5 — исследовательское судно, однако индийская сторона считает его разведывательным кораблем двойного назначения, используемым для космического и спутникового слежения, а также при запуске межконтинентальных баллистических ракет.

Противостояние Пекина и Дели распространилось и на киберпространство.



Во вторник газета The Times of India сообщила о том, что правительство страны издало инструкции для госслужащих об обязательных мерах безопасности в связи с продолжающимися атаками китайских хакеров. «В последние месяцы энергетическая и банковская системы Индии, а также другие структуры в стране подверглись хакерским атакам. По нашим данным, они были совершены из Китая»,— заявили источники The Times of India. Как сообщила газета, хакерским атакам подверглись диспетчерские центры одной из крупнейших энергетических компаний Индии Tata Power Company Limited, а взлом хакерами компьютерной системы индийского национального авиаперевозчика Air India привел к утечке персональных данных 4,5 млн пассажиров. Китайские хакеры также похитили данные пользователей индийской криптовалютной биржи BuyUcoin.

