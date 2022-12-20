Число вызовов скорой помощи в Свердловской области выросло на 34%

В Свердловской области из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, увеличилась нагрузка на службу скорой медицинской помощи (ГБУЗ СО «ССМП»). Об этом «Ъ-Урал» рассказали в пресс-службе регионального Минздрава. Так, за последние две недели среднесуточное количество обращений на станцию скорой медицинской помощи увеличилось минимум на 45%, а количество выполняемых вызовов — на 34%.

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Как пояснили в Минздраве, ситуация осложняется временной нетрудоспособностью самих сотрудников ССМП по причине острых вирусных заболеваний. В связи с этим в учреждении разработали меры, направленные на увеличение штата дежурного персонала станции, в том числе за счет привлечения студентов медицинских образовательных организаций, а также предусмотрели привлечение выездных бригад территориального центра медицины катастроф.

Среднее время ожидания облуживания вызовов: экстренные — 15,8 минут, неотложные — 169,8 минут. В среднем в сутки на линии находится 117 бригад, в том числе 10 инфекционных. Для помощи операторам на базе ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» с 22 сентября осуществляет работу Call-центр.

В Call-центре организовано 16 рабочих мест, период работы с 8.00 до 18.00. По понедельникам работает по 16 человек в две смены, всего привлечено 32 человека. Работают студенты-волонтеры СОМК. В привлечении студентов-волонтеров также активно помогает Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) и Медицинский колледж ФГБОУ ВО «УрГУПС».

Напомним, в Свердловской области фиксируется рекордная заболеваемость ОРВИ. По данным регионального управления Роспотребнадзора, только за минувшую неделю с 12 по 18 декабря в регионе заболели более 74,4 тыс. человек, что на 120% превышает средний многолетний уровень. При этом 52% заболевших — дети.

Диана Сунагатуллина

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