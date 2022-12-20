В Свердловской области ОРВИ заболели почти 75 тыс. человек

Рекордная заболеваемость ОРВИ фиксируется в Свердловской области. По данным регионального управления Роспотребнадзора, только за минувшую неделю с 12 по 18 декабря в регионе заболели более 74,4 тыс. человек, что на 120% превышает средний многолетний уровень. При этом 52% заболевших — дети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Около половины случаев заражения ОРВИ выявлено в Екатеринбурге, где заболели 35,3 тыс. человек (многолетний уровень превышен на 109,4%). Непростая эпидобстановка, где показатели заболеваемости выше среднеобластного в 1,5 раза и более, также сохраняется в Первоуральске, Асбесте и Краснотурьинске.

Напомним, из-за ухудшения эпидобстановки все школы и учреждения дополнительного образования Екатеринбурга с 19 декабря перевели на дистанционное обучение. Роспотребнадзор рекомендовал свердловским властям вернуть масочный режим.

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