Из-за ухудшения эпидобстановки поликлиники Горячего Ключа переходят на усиленный режим работы

С сегодняшнего дня, 17 декабря, кабинеты неотложной помощи детской и взрослой поликлиник переходят на усиленный режим. Врачи будут принимать пациентов с 8:00 до 20:00 ежедневно, сообщает в соцсетях городская больница Горячего Ключа.

Это решение вызвано ухудшением эпидемиологической обстановки и участившимися обращениями жителей города с признаками ОРВИ и гриппа.

На этой неделе ГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи» сообщило в соцсетях, что с 1 декабря количество вызовов, связанных с гриппом, увеличилось в несколько раз.

«Работники скорой медицинской помощи просят бережнее относиться к своему здоровью, по возможности избегать мест большого скопления людей, носить в общественных местах маски и делать сезонные прививки от гриппа»,— говорится в сообщении Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи.

Андрей Ульченко

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