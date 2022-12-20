Finalmouse представила механическую клавиатуру с дисплеем

Компания Finalmouse, выпускающая компьютерные аксессуары и периферию, представила Centerpiece — механическую клавиатуру с дисплеем под клавишами. Стоимость Finalmouse Centerpiece составит $349. Заявлено, что продажи необычной клавиатуры стартуют в начале 2023 года.

Новинка выполнена с использованием технологии Laminated DisplayCircuit Glass Stack, которая позволила разместить под комплектом механических клавиш полноразмерный цветной экран, изображения на котором можно менять по выбору пользователя.

Centerpiece оснащена механическими клавишами разработки Gateron, которые были перенастроены для более быстрого срабатывания. В основание клавиатуры, корпус которой сделан из анодированного алюминия, помимо дисплея встроены собственный процессор и графический процессор для управления экраном. К компьютеру новинка подключается через кабель USB-C.

По заявлению Finalmouse, после выхода клавиатуры на рынок будет создана платформа для продажи графических скинов для устройства. Все желающие дизайнеры смогут разрабатывать и продавать свои варианты оформления аксессуара.

Максим Вершинин