Конгрессмен Кинзингер считает, что НАТО сможет победить Россию за три дня

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Адам Кинзингер заявил, что в случае военного столкновения НАТО сможет победить Россию за три дня. Об этом он написал в Twitter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адам Кинзингер

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Адам Кинзингер

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Конгрессмен отреагировал на запись одного из пользователей, который задался вопросом: «Если российские вооруженные силы такие жалкие, то почему НАТО до сих пор их не победило?» «Я надеюсь, это шутка. Война НАТО против России будет похожа на настоящую трехдневную операцию»,— ответил конгрессмен.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на этой неделе заявил, что российско-украинский конфликт закончится за столом переговоров. По его мнению, их ускорят поставки оружия Киеву — пока президент РФ Владимир Путин «не поймет, что он не может победить на поле боя». При этом и НАТО, и Украина считают, что военный конфликт затянется.

О том, что происходит на 300-й день после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».