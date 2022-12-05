Путин повысил прожиточный минимум до 14 375 рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает размер минимального прожиточного минимума в 2023 году. Прожиточный минимум в целом по России на душу населения устанавливается на уровне 14 375 руб., для пенсионеров — 12 363 руб., для детей — 13 944 руб., для трудоспособного населения — 15 669 руб. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

10 ноября Владимир Путин поручил правительству разработать предложения по ускоренному роста МРОТ и его отрыву от прожиточного минимума. Кабинет должен представить результаты работы над этим вопрос до 15 января 2023 года.

Глава Минтруда России Антон Котяков говорил, что с 1 января 2023 года МРОТ с учетом индексации на 10% вырастет на 16,9% в годовом выражении, прожиточный минимум — на 13,6%.

Олеся Павленко