Евро превысил 73 рубля впервые с 11 мая

На открытии торгов на Московской бирже курс доллара достигал 68 руб./$, евро — 72 руб./€, после рубль начал укрепляться. По состоянию на 9:23 доллар снизился на 0,01%, до 67,7 руб./$, курс евро — на 0,42%, до 71,8 руб./€.

Позднее рубль снова перешел к снижению. Курс евро поднялся выше 73 руб./€ впервые с 11 мая, доллар — выше 69 руб./$.

Индекс Мосбиржи снижается на 1,9%, до 2089,57 пункта. РТС падает на 3,92%, до 952,48 пункта.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

В начале декабря рубль дешевел на фоне введенного странами Запада потолка цен на поставки российской нефти. Ослаблению национальной валюты также способствовало согласование Евросоюзом девятого пакета антироссийских санкций на прошлой неделе.

Подробнее о снижении курса — в публикации «Ъ» «На валюту поступил спрос».

Лаура Кеффер