Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 10:13

Евро превысил 73 рубля впервые с 11 мая

На открытии торгов на Московской бирже курс доллара достигал 68 руб./$, евро — 72 руб./€, после рубль начал укрепляться. По состоянию на 9:23 доллар снизился на 0,01%, до 67,7 руб./$, курс евро — на 0,42%, до 71,8 руб./€.

Позднее рубль снова перешел к снижению. Курс евро поднялся выше 73 руб./€ впервые с 11 мая, доллар — выше 69 руб./$.

Индекс Мосбиржи снижается на 1,9%, до 2089,57 пункта. РТС падает на 3,92%, до 952,48 пункта.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

В начале декабря рубль дешевел на фоне введенного странами Запада потолка цен на поставки российской нефти. Ослаблению национальной валюты также способствовало согласование Евросоюзом девятого пакета антироссийских санкций на прошлой неделе.

Подробнее о снижении курса — в публикации «Ъ» «На валюту поступил спрос».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...