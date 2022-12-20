Расследовавший стрельбу в школе №88 в Ижевске полковник юстиции Виталий Никитченко покинул СКР

Полковник юстиции, старший следователь по особо важным делам главного следственного управления СКР Виталий Никитченко, который вел дело о стрельбе в школе №88 в столице Удмуртии, покинул ведомство. Как пишет «Ъ», о причинах добровольной отставки полковника не сообщается. В самом ведомстве его увольнение подтвердили неофициально.

Полковник Виталий Никитченко считался одним из ведущих специалистов, которому поручали наиболее ответственные задания. При этом он работал в третьем следственном отделе управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики. Спектр его задач также включал преступные деяния против личности.

По некоторым данным, Виталию Никитченко немного за 40. Службу он начал в 2002 году и сейчас написал рапорт об уходе по выслуге лет, имея за плечами положенные 20 лет. Одним из первых мест работы Виталии Никитченко была прокуратура Белгородской области, откуда его позже прикомандировали к спецбригаде генпрокуратуры, после чего он перешел в Следственный комитет при прокуратуре (СКП) и СКР. В сентябре этого года председатель СКР Александр Бастрыкин поручил Виталию Никитченко расследование обстоятельств стрельбы в ижевской школе №88.

Напомним, тогда вооруженный мужчина убил 18 человек и ранил более 20. Сам стрелок покончил с собой. Пострадавшие при стрельбе ученики школы №88 Ижевска продолжают лечение и реабилитацию. Следователю предстояло ответить, как могла произойти подобная трагедия, и выявить, как то предписывает закон, «причины и условия, способствовавшие совершению преступления». На какой стадии сейчас находится данное уголовное дело пока неизвестно.