Школы Ямала перевели на дистант из-за высокой заболеваемости ОРВИ

Из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом все школы Нового Уренгоя и Надымского района (Ямало-Ненецкий автономный округ) были переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщили в telegram-канале правительства региона. Решение принято на основании постановлений Роспотребнадзора. На дистант также перевели все учреждения допобразования муниципалитетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ученики Нового Уренгоя вышли на дистант уже сегодня, а школьники Надымского района переходят на удаленную форму обучения с 21 декабря. Во всех остальных городах Ямала занятия продолжаются в обычном формате.

Ранее из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом на дистант перевели школы в других крупнейших городах Уральского федерального округа (УрФО) — в Екатеринбурге и Тюмени.

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