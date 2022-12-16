Школы Екатеринбурга перевели на дистант из-за вспышки ОРВИ и гриппа

Все школы Екатеринбурга с 19 декабря переведут на дистанционное обучение из-за вспышки заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщили в пресс-службе мэрии города. В данный момент на дистант уже переведены девять школ и 31 детский сад. На карантин закрыты 654 класса и 366 групп в садах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Обучающимся, не имеющим технической возможности присутствовать на уроках удаленно, будут выданы технические средства обучения, имеющиеся в школах. Работа учреждений дополнительного образования также будет организована дистанционно с применением технологии электронного обучения», — добавили в мэрии. Дистант продлится до окончания учебного года — до 26 декабря.

Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева в ходе пресс-конференции также заявила, что рекомендации о переходе на дистант с 19 декабря получили школы Сухого Лога, Каменска-Уральского и Богдановича. «Первыми в эпидпроцесс вовлекаются дети, они дают импульс распространения заболеваемости», — пояснила госпожа Ютяева.

Ранее дистант ввели во всех школах Тюмени. Учреждения дополнительного образования должны либо перейти на дистант, либо приостановить работу.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте