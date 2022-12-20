Суд в Хабаровске арестовал перевозчика после аварии с гибелью восьми вахтовиков

Центральный районный суд Хабаровска по ходатайству следственных органов вынес решение об аресте предпринимателя, чей автобус перевернулся на трассе Хабаровск—Комсомольск-на-Амуре в минувшую пятницу, сообщили «Ъ» в СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской АО во вторник, 20 декабря. Автокатастрофа унесла жизни восьми человек. Ранее сообщалось, что автобус принадлежал ИП Решовский — в регионе, по данным rusprofile.ru, зарегистрирован пассажирский автоперевозчик Николай Решовский.

«Арест сроком на два месяца. Установлено, что перевозчиком ненадлежащим образом было организовано оказание услуг — водитель автобуса не проходил обязательный медицинский предрейсовый осмотр. Изъятая у перевозчика документация имеет признаки фальсификации. Следствием отрабатываются все версии случившегося, в том числе о том, что водитель мог уснуть во время движения»,— рассказала старший помощник руководителя СУ СКР Дарья Немцева.

ДТП случилось 16 декабря около 6:30 утра (15 декабря 23:30 мск) на 178-м километре автодороги, в 9 км от поворота на райцентр Троицкое (Нанайский район). По данным местной прокуратуры, водитель автобуса не справился с управлением на повороте, и автобус Golden Dragon съехал в кювет и перевернулся. В салоне находилось 30 вахтовиков ООО «Амур Минералс» (входит в «Русскую медную компанию», разрабатывает Малмыжское месторождение меди). Погибло восемь человек, 22 пострадали.

Водитель автобуса получил травмы, был госпитализирован.

Эрнест Филипповский, Хабаровск