Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 04:40

В Хабаровском крае в ДТП с автобусом погибли 7 человек

В Хабаровском крае съехал в кювет автобус Golden Dragon, перевозивший работников ООО «Амур Минералс» по трассе Хабаровск—Комсомольск-на-Амуре. В результате погибли семь человек, 23 пострадали, сообщил губернатор края Михаил Дегтярев.

ДТП случилось около 6:30 утра (15 декабря 23:30 по мск) на 178 км автодороги — в 9 км от поворота на райцентр Троицкое (Нанайский район). По данным местной прокуратуры, водитель автобуса не справился с управлением на повороте.

Пострадавших госпитализировали в Троицкую ЦРБ с травмами разной степени тяжести. Семьи погибших получат по 1 млн руб., пострадавшим выплатят по 500 тыс. руб. Деньги выделят из резервного фонда Хабаровского края. «Поручил минсоцзащиты края подготовить соответствующее распоряжение. Подпишу его в ближайший час»,— рассказал губернатор в Telegram.

На месте ДТП работают медики, спасатели, работники правоохранительных органов. По информации ГУ МЧС по региону, в 10:25 (3:25 мск) к месту ДТП вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС. На борту находятся психологи, медики территориального центра медицины катастроф, представители ГУ МЧС и комитета по гражданской защите правительства края.

«Амур Минералс» сообщила, что участвует в расследовании обстоятельств ДТП. Автобус был предоставлен ИП Решовский, который по договору подряда доставляет персонал на стройплощадку предприятия. «Семьям пострадавших и погибших будет оказана помощь. Соболезнуем родным и близким наших коллег. Это невосполнимая утрата для всех нас»,— заявил гендиректор Александр Батаев.

«Амур Минералс» создана в 2005 году в Хабаровске как геологоразведочная компания. На тот момент являлась СП канадской IG Copper (51%) и американской Freeport (49%). В 2018 году компанию приобрела «Русская медная компания» (РМК). Занимается разработкой Малмыжского медного месторождения, реализует проект строительства ГОКа.

Эрнест Филипповский, Хабаровск, Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...