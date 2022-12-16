В Хабаровском крае в ДТП с автобусом погибли 7 человек

В Хабаровском крае съехал в кювет автобус Golden Dragon, перевозивший работников ООО «Амур Минералс» по трассе Хабаровск—Комсомольск-на-Амуре. В результате погибли семь человек, 23 пострадали, сообщил губернатор края Михаил Дегтярев.

ДТП случилось около 6:30 утра (15 декабря 23:30 по мск) на 178 км автодороги — в 9 км от поворота на райцентр Троицкое (Нанайский район). По данным местной прокуратуры, водитель автобуса не справился с управлением на повороте.

Пострадавших госпитализировали в Троицкую ЦРБ с травмами разной степени тяжести. Семьи погибших получат по 1 млн руб., пострадавшим выплатят по 500 тыс. руб. Деньги выделят из резервного фонда Хабаровского края. «Поручил минсоцзащиты края подготовить соответствующее распоряжение. Подпишу его в ближайший час»,— рассказал губернатор в Telegram.

На месте ДТП работают медики, спасатели, работники правоохранительных органов. По информации ГУ МЧС по региону, в 10:25 (3:25 мск) к месту ДТП вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС. На борту находятся психологи, медики территориального центра медицины катастроф, представители ГУ МЧС и комитета по гражданской защите правительства края.

«Амур Минералс» сообщила, что участвует в расследовании обстоятельств ДТП. Автобус был предоставлен ИП Решовский, который по договору подряда доставляет персонал на стройплощадку предприятия. «Семьям пострадавших и погибших будет оказана помощь. Соболезнуем родным и близким наших коллег. Это невосполнимая утрата для всех нас»,— заявил гендиректор Александр Батаев.

«Амур Минералс» создана в 2005 году в Хабаровске как геологоразведочная компания. На тот момент являлась СП канадской IG Copper (51%) и американской Freeport (49%). В 2018 году компанию приобрела «Русская медная компания» (РМК). Занимается разработкой Малмыжского медного месторождения, реализует проект строительства ГОКа.

Эрнест Филипповский, Хабаровск, Лаура Кеффер