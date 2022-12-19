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Коммерсантъ FM
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AIG уходит из России

Ее дочернюю страховую компании выкупили российские инвесторы

Крупнейшая американская страховая группа AIG продала свою дочернюю компанию «АИГ» российским инвесторам. Эксперты считают, что, как и другие российские страховщики с иностранным капиталом, компания была продана с большим дисконтом. При этом они не исключают, что в последнем случае речь может идти о покупке с целью перепродажи.

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Фото: Brendan McDermid / Reuters

American International Group (AIG) 19 декабря объявила о продаже дочерней компании «АИГ Страховая компания» («АИГ») инвесторам, которые ранее занимали руководящие позиции в инвестиционном фонде Russia Partners, и о предстоящем ребрендинге — компанию планируется переименовать в «Гардию». При этом нынешний менеджмент и коллектив страховщика продолжат работу. Цена сделки не раскрывается. В «АИГ» не ответили на запрос «Ъ».

Группа AIG занимает лидирующие позиции на мировом рынке страхования и работает в России с 2004 года. Компания предлагает программы личного и имущественного страхования, страхование жизни, пенсионное страхование и т. д. На российском рынке «АИГ» преимущественно занимается страхованием крупных рисков, которые перестраховывала в компаниях материнской группы. Согласно данным «Эксперт РА», по итогам 2021 года страховая компания «АИГ» занимала 46-е место по совокупному объему премии (4,2 млрд руб.).

Компания Russia Partners — дочернее предприятие Siguler Guff & Company, многопрофильной компании по управлению прямыми инвестициями капитала корпоративных и публичных фондов. На начало 2014 года суммарные капиталовложения под управлением Russia Partners составили более $1 млрд.

Эксперты считают, что цена сделки была невысокой. По оценкам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Цыганова, в случае продажи российской компании собственниками из США и Европы придется учесть сложившуюся практику сделок купли-продажи, утверждаемых на правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Соответственно, можно говорить о верхнем пределе цены на уровне 50% последней оценки или одного-трех значений EBITDA, считает он. Главный аналитик «РегБлока» Анна Авакимян добавляет, что акционерный пакет мог быть уступлен инвестору с большой скидкой из-за срочности ухода иностранных инвесторов.

В нынешнем году уже несколько страховых компаний с иностранным капиталом сменили владельца. Группа «Интеросс» в апреле в рамках сделки по покупке Росбанка (см. www.kommersant.ru/doc/5304905) приобрела СК «Сосьете Женераль Страхование» и «Сосьете Женераль Страхование жизни» (теперь «Согласие» и «Согласие Вита»). В мае швейцарская Zurich Insurance Group передала российский бизнес топ-менеджерам российской компании. Компания «Интерхолдинг» в июле договорилась о покупке пакета «50% плюс одна акция» в дочерних компаниях Allianz Group.

При этом эксперты расходятся в оценке перспектив страховщика. Независимый эксперт Андрей Бархота считает, что универсальный характер страхового бизнеса «АИГ» делает его подходящим для последующей перепродажи с премией на фоне улучшения конъюнктуры, и в этом может состоять инвестиционная идея покупателей.

Юлия Пославская

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