Страховщикам простили заграницу

ЦБ ввел новые послабления для страховщиков в вопросах платежеспособности и финансовой достаточности. Меры призваны помочь избежать регуляторных рисков, остаться устойчивыми в случае непредвиденных убытков, а также прожить без вливания дополнительных средств в капитал. Вместе с тем участники рынка подчеркивают, что одной из главных проблем отрасли остается урегулирование крупных убытков на фоне снижения возможностей перестрахования в условиях санкций.

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Банк России скорректировал требования к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков.

Так, со следующего года при расчете капитала страховщики смогут учитывать, в частности, права требования к белорусским перестраховщикам с полным госучастием без учета рейтинга, попавшие под санкции платежи от европейских расчетных центров, а также от международных перестраховщиков и аффинированное золото в слитках, следует из указания ЦБ, опубликованного 22 ноября.

Кроме того, смягчены требования к учету перехода к страховщику права на требование компенсации убытков от страхователя по каско и уточнены требования к учету исходящего перестрахования при расчете капитала.

По данным Банка России, активы страховых компаний на середину 2022 года оценивались в 4,3 трлн руб., капитал — 1,0 трлн руб. При этом 41% активов приходится на корпоративные и государственные облигации, по 16% — на банковские вклады и дебиторскую задолженность, 5% — на страховые резервы, 4% — на акции, 3% — на денежные средства, 1% — на недвижимость, 13% — на прочие активы.

Старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина поясняет, что изменения позволят страховщикам не корректировать капитал на сумму активов. В их состав включены права требования и замороженные активы, имеющиеся на балансе значительной части страховщиков, указывает она. По ее оценке, счет экономии может идти на миллиарды рублей. При этом золото и зависшие операции могут относиться к статье прочих финансовых активов, а права требования к иностранным перестраховщикам — к дебиторской задолженности.

По словам управляющего директора по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексея Янина, снижение нагрузки на капитал позволяет страховой компании иметь большую устойчивость на случай непредвиденных убытков, колебаний стоимости активов. Дефицит регулятивного капитала страховщика может повлечь санкции со стороны ЦБ вплоть до отзыва лицензии (см. “Ъ” от 4 февраля).

Заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов добавляет, что эти меры позволят страховщикам прожить без вливания дополнительных средств в капитал.

Значительный объем ценных бумаг, принадлежащих российским резидентам, был заморожен в европейских депозитариях (в частности, Euroclear и Clearstream). Вероятность их разблокировки до снятия санкций невысока, при этом такие бумаги могут влиять на расчет собственных средств страховщиков, объясняет главный аналитик «РегБлока» Анна Авакимян. Собеседник “Ъ” на рынке страхования добавляет, что в данном случае ЦБ дает разъяснения по учету отдельных категорий бумаг, из которых либо нельзя выйти, либо это сопряжено с очень большими потерями.

Впрочем, по мнению собеседника “Ъ” на страховом рынке, с точки зрения стратегического развития главной проблемой остается урегулирование крупных убытков (как текущих, так и возможных) и вопросы расширения перестрахования с замещением зарубежных перестраховочных организаций. «Убытки влияют на капитал страховщиков сильнее, нежели нюансы учета финансовых инструментов, а перестраховочная защита — это единственная возможность брать большие риски для корпоративных клиентов и не нарушить финансовую устойчивость сектора»,— поясняет он.

В ВСС заявили, что в настоящее время ведут консультации с Банком России по мерам поддержки страховой отрасли. Страховщики считают, что снимать ранее введенные послабления преждевременно (см. “Ъ” от 28 октября). В ЦБ сообщили, что в дальнейшем планируется уточнять оценки рисков, и не исключают снятия уже введенных послаблений.

Юлия Пославская