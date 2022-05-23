Страховщики перестраховались

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Российский рынок может лишиться почти всех иностранных страховых компаний (СК). Они покидают страну под давлением политических рисков, санкций и ухода международных клиентов. Эксперты сомневаются, что местные офисы найдут альтернативных инвесторов за пределами собственного менеджера, отмечая, что такой путь, в том числе, позволяет материнской компании легко вернуться в Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Швейцарская Zurich Insurance Group (специализируется на страховании имущества и от несчастных случаев) объявила об уходе из России с продажей местного АО «Цюрих» 11 его менеджерам, не раскрыв деталей сделки. Собеседник “Ъ” в СК из числа топ-20 предполагает, что продажа «за капитал», который у компании превышает 1 млрд руб., «была бы слишком неподъемной для менеджмента». Он считает, что материнская компания оставила за собой право обратного выкупа актива.

Директор по рейтингам страховых компаний НКР Евгений Шарапов добавляет, что особенностью бизнеса компании была высокая доля перестрахования бизнеса за рубеж и «в новых реалиях СК предстоит увеличивать собственное удержание, что может потребовать большего капитала».

Это не первый иностранный страховщик, покидающий РФ после начала военных действий на Украине. «Интеррос» приобрел долю французской банковской группы Societe Generale не только в Росбанке, но также в «Сосьете Женераль Страхование» и «Сосьете Женераль Страхование жизни». Компания с немецкими корнями «ЕРВ Туристическое страхование» просто ушла с рынка, в Allianz SE заявили о приостановлении заключения новых договоров в России, где работают дочерние компании АО СК «Альянс» и ООО СК «Альянс Жизнь».

На рынке полагают, что уход компаний продолжится. Один из экспертов пояснил “Ъ”, что большинство дочерних компаний иностранных страховщиков в РФ занимались страхованием их международных клиентов в этой юрисдикции, а зарубежные игроки на всех рынках активно покидают страну. По словам собеседника “Ъ”, несмотря на прибыльность бизнеса в России, его доля в бизнесе иностранных страховых групп «не была значительной» и они легко переживут потерю этих доходов.

По данным «Эксперт РА», всего на российском рынке присутствовало около 20 иностранных СК. На них приходилось примерно 5% премий по прямому страхованию. По данным ЦБ, суммарный объем сборов зарубежных страховщиков в РФ составил около 67 млн руб.

Участники рынка считают, что одним из наиболее вероятных способов продажи российского бизнеса остальных иностранных страховщиков также может стать передача менеджменту. Руководитель блока маркетинга «Росгосстраха» Кирилл Бобыльков уточняет, что сторонние инвесторы и СК могут побороться за страховщика «Альянс Жизнь», на которого приходится более 5% сборов рынка ДМС — это самый значимый игрок среди иностранных.

Средние и небольшие компании мало кого заинтересуют, уверен эксперт, так как сейчас «игроки осторожнее относятся к тратам и сосредоточены на сохранении существующего бизнеса, а не на расширении». Хотя возможны варианты цивилизованного выхода с рынка с передачей портфеля действующим российским игрокам, добавляет господин Бобыльков. Замглавы «Ингосстраха» Илья Соломатин считает, что продажа таких компаний возможна, но с дисконтом не менее 50% от капитала.

Эксперты согласны с такими выводами. Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин отмечает, что российская команда управленцев «знает бизнес изнутри». Управляющий директор отдела страховых и инвестиционных рейтингов «Эксперт РА» Алексей Янин полагает, что продажа компании менеджменту позволяет «сохранить репутацию прежнего акционера». Партнер коллегии адвокатов Delcredere Максим Степанчук добавляет, что передача бизнеса менеджменту позволяет сохранить работающую систему бизнеса и закрепить механизм возврата актива.

Юлия Пославская, Екатерина Волкова