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Коммерсантъ FM
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Данным становится тесно

В России усилился дефицит мощностей в дата-центрах

Российский рынок центров обработки данных (ЦОДов) в 2022 году увеличится всего на 3 тыс. новых стойко-мест, в то время как в предыдущие годы он рос минимум на 4–5 тыс. стоек, подсчитали аналитики iKS-Consulting и 3data. Стоимость размещения оборудования в дата-центрах Москвы и Санкт-Петербурга, где сконцентрированы основные мощности ЦОДов, в сентябре выросла на 7,6% и 2,6% к второму кварталу соответственно. На ценах сказалось усиление дефицита мощностей: операторы не успевают вводить в строй новые площади из-за проблем с поставками оборудования, а некоторые и вовсе переносят проекты на 2023 год.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием iKS-Consulting и сети дата-центров 3data цен на услугу colocation (размещение оборудования заказчика на площадях подрядчика) в третьем квартале. Из него следует, что в 2022 году количество стойко-мест на российском рынке ЦОДов вырастет на чуть более 3 тыс., это около 6% от имеющихся в эксплуатации стоек, и достигнет 55,7 тыс. штук. В предыдущие годы ежегодно вводилось более 4–5 тыс. стоек, отмечается в исследовании.

Стоимость услуги colocation в Московском регионе и Санкт-Петербурге в сентябре в сравнении с ценами второго квартала выросла на 7,6% и 2,6% соответственно, отмечают в iKS-Consulting и 3data. Спрос на услуги дата-центров в значительной степени превышает предложение, говорит гендиректор 3data Илья Хала. По его словам, этот тренд можно наблюдать по всей стране, хотя основные дата-центры находятся в Москве и Санкт-Петербурге, а региональный рынок услуг ЦОДов только начинает набирать обороты. «Многие игроки рынка заморозили или перенесли проекты на следующий год»,— отмечает он.

Дефицит появился на фоне растущего спроса на отечественные облачные сервисы: из-за ухода из России глобальных облачных провайдеров бизнес переносит IT-инфраструктуру и сервисы из зарубежных в отечественные облака, пояснил основатель и генеральный директор дата-центра Oxygen Павел Кулаков. Для многих компаний сейчас проще перейти в облако, чем самостоятельно заниматься закупкой оборудования в условиях разрыва цепочек поставок, добавил он.

На стоимость услуг colocation влияет не только уход зарубежных вендоров из России, «сказывается общее повышение цен на товары и услуги в стране; при строительстве дата-центра нужно подвести электричество, смонтировать системы пожаротушения, кондиционеры и охранные системы — цены растут на комплектующие и ресурсы», отметили в МТС. С начала года увеличились сроки поставки комплектующих, стоимость логистики и аппаратных решений, добавил директор по развитию инфраструктурных проектов Selectel Константин Ансимов. «Все это влияет как на конечную цену, которую устанавливают провайдеры, так и на планы по расширению их площадок»,— сказал он.

В Московском регионе долгое время предложение услуг ЦОДов с трудом поспевало за спросом, а в последнее время из-за повышения инвестиционных рисков часть проектов операторы коммерческих дата-центров поставили на паузу, отметили в пресс-службе «Ростелеком-ЦОД». «Спрос на услуги размещения при этом существенно вырос, что и привело к увеличению расценок»,— сообщили там. В компании прогнозируют сохранение дефицита в Московском регионе. При этом в регионах страны ситуация будет лучше — там есть запас по свободным мощностям у существующих проектов, а также продолжаются новые, добавили в «Ростелеком-ЦОД».

Дефицит на мощности дата-центров начался еще в пандемию из-за нарушения сроков ввода новых мощностей, «спрос же на мощности дата-центров продолжает расти, прежде всего за счет роста потребности государства в хранении данных на фоне цифровизации, дефицит усилился с введением санкций и экономическим кризисом в этом году», уточняет аналитик iKS-Consulting Татьяна Толмачева. Он повлиял на ценовую политику — крупные операторы пересмотрели ее и отказались от скидок, но в регионах ситуация пока не изменилась, спрос там меньше, отмечает Татьяна Толмачева. Если планы операторов по вводу новых мощностей будут исполнены, считает эксперт, ситуация стабилизируется.

Анастасия Гаврилюк

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