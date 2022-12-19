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Путин: у меня сохраняются деловые отношения со многими коллегами

Президент России Владимир Путин заявил, что он продолжает поддерживать деловые контакты со многими коллегами, в том числе и с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Президент России Владимир Путин (слева) и президент Франции Эммануэль Макрон (справа) во время переговоров в Кремле в феврале 2022 года

Президент России Владимир Путин (слева) и президент Франции Эммануэль Макрон (справа) во время переговоров в Кремле в феврале 2022 года

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин (слева) и президент Франции Эммануэль Макрон (справа) во время переговоров в Кремле в феврале 2022 года

Фото: пресс-служба президента РФ

«У меня со многими коллегами сохраняются деловые отношения, в том числе и с президентом Франции. Мы поддерживаем контакты по телефону. Он, как известно, и после начала специальной военной операции в Москву приезжал с визитами»,— сказал Владимир Путин. Так президент ответил на вопрос, поздравил бы он господина Макрона, если бы Франция одержала победу на чемпионате мира по футболу в Катаре.

«Что касается футбольного матча, то я смотрел вторую половину с того момента, когда счет был уже 2:2. Дополнительное время смотрел, потом, конечно, не мог удержаться от того, чтобы не позвонить президенту (Аргентины.— “Ъ”) и поздравить его. Я знаю, что Аргентина — это футбольная страна, там люди действительно очень трепетно относятся, любят своих игроков»,— добавил господин Путин. По мнению президента, Аргентина заслужила победу в финальном матче с Францией. Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что всегда болеет за сборную Бразилии, а потом за Аргентину.

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон многократно созванивались до и после начала военной операции России на Украине. Господин Макрон продолжает выступать за сохранение контактов с президентом РФ. Он считает, что изоляция — худший способ наладить взаимодействие особенно с таким лидером, как господин Путин. В начале декабря президент Франции предложил подумать о предоставлении гарантий безопасности для России.

При этом большинство стран ЕС и НАТО пересматривают стратегию отношений с Россией в пользу международной изоляции. Новая концепция взаимодействия с Москвой придет на смену предыдущей, одобренной в 2016 году. Она допускала избирательное сотрудничество с Россией по вопросам международной политики.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ничто не мирно под Брюсселем».

Эрдни Кагалтынов

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