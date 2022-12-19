Лукашенко: Россия без нас обойдется, а мы без нее — нет

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия без Белоруссии обойдется, а Белоруссия без нее — нет. Господин Лукашенко пояснил, что Белоруссия в одиночку без России защитить свою независимость не в состоянии. Заявление прозвучало на пресс-конференции после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (слева) и Александр Лукашенко во время встречи

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин (слева) и Александр Лукашенко во время встречи

Фото: пресс-служба президента РФ

«Россия без нас обойдется, а мы без нее нет. И мы договорились здесь, что да, мы будем действовать на равных»,— заявил президент Белоруссии.

«Давайте откровенно: мы в состоянии в одиночку без России защитить свою независимость и суверенитет? Не в состоянии»,— сказал Александр Лукашенко, отметив, что господин Путин пошел на встречу «как родной, как близкий Белоруссии человек». Так он прокомментировал заявления о том, что «Путин приехал, тут кого-то пугает».

В свою очередь, президент РФ на пресс-конференции опроверг планы поглощения Россией Белоруссии, назвав это чушью. Россия и Белоруссия договорились об интеграции в рамках Союзного государства в августе 2021 года.

Мария Федотова