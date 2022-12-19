Главу «Русского дома» в ЦАР транспортируют в Москву

Самолет с главой «Русского дома» в Центральноафриканской Республике Дмитрием Сытым, раненного при взрыве посылки, вылетел в Россию. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Сытый

Фото: Социальные сети Дмитрия Сытого Дмитрий Сытый

Фото: Социальные сети Дмитрия Сытого

Ранее сегодня пресс-секретарь посольства России в ЦАР рассказал об ухудшении здоровья господина Сытого.

Глава «Русского дома» в республике получил ранения 16 декабря после открытия посылки со взрывчаткой. Позже Дмитрия Сытого госпитализировали в Банги. Компания DHL, доставившая посылку, проводит расследование. В российском МИД считают произошедшее терактом. Согласно словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, глава «Русского дома» уже получал посылку, в которой была записка, призывающая «русским убираться из Африки». Во второй посылке, по словам господина Пригожина, от которой господин Сытый получил ранения, была записка «Это тебе от всех французов, русские уберутся из Африки».

Полина Собакина