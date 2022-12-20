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Коммерсантъ FM
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Операторы оседлали ветки

Скорости интернета в столичном метро выросли почти вдвое

Операторы мобильной связи более чем вдвое, до 74 Мбит/сек., увеличили скорость соединения в Московском метрополитене, посчитали в TelecomDaily. При этом отставание по скорости соединения Wi-Fi-сети «МаксимаТелекома» от сетей операторов выросло тоже почти вдвое, а трафик последних увеличился на 40–45%. Операторы, как правило, планируют стройки в метро заранее из-за долгих согласований с мэрией, поэтому они успели закупить необходимое оборудование еще до санкций, объясняют эксперты. По их мнению, в таких условиях Wi-Fi в метро становится все менее актуальным.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отчетом TelecomDaily о показателях скорости интернета в столичном метро по итогам 2022 года. Из него следует, что средняя скорость интернета на перегонах увеличилась более чем вдвое, до 74 Мбит/сек., по направлению к абоненту (Download). По итогам 2021 года средняя скорость соединения в перегонах, наоборот, сократилась на 4,5 Мбит/сек., до 31,6 Мбит/сек. (см. “Ъ” от 14 декабря 2021 года).

Абсолютным лидером по скорости соединения в метро в декабре стал «Вымпелком» — 100 Мбит/сек. против 60 Мбит/сек. год назад. На втором месте оказался «МегаФон» с 90,1 Мбит/сек. (39,5 Мбит/сек.), следом идет МТС с 89,5 Мбит/сек. (38,5 Мбит/сек). И только на четвертом месте — Wi-Fi-сеть «МаксимаТелекома» с 58,2 Мбит/сек. (36 Мбит/сек. год назад). Замыкает список Tele2 с 31,3 Мбит/сек. против 12,2 Мбит/сек. годом ранее. На станциях тестировались только сотовые сети, отмечается в исследовании.

В TelecomDaily уточнили, что Wi-Fi-сеть «МаксимаТелекома» оказалась на последнем месте по параметру непрерывности соединения. В то же время по средней скорости на перегонах от пользователя (upload) она оказалась лидером с 57,7 Мбит/сек, тогда как у ближайшего конкурента «Вымпелкома» — 32,7 Мбит/сек.

В «МаксимаТалекоме» заверили, что «с запасом обеспечивают скорость интернета и доступность соединения» в сети бесплатного Wi-Fi в метро: «Мы продолжаем развивать нашу сеть в метро и улучшать пользовательский опыт».

За 2022 год «Вымпелком» инвестировал в развитие сетей в Москве 27 млрд руб., часть средств пошла на связь в метрополитене, пояснили в компании: «Мы улучшили непрерывность сигнала во время движения поездов. Для увеличения скорости покрытия в туннелях были запущены дополнительные 237 базовые станции». Благодаря росту скорости трафик оператора в метро вырос на 40% год к году, говорят в «Вымпелкоме». В МТС сообщили, что трафик в метрополитене увеличился год к году на 45%: «Окончательная модернизация сети закончится осенью 2023 года».

Tele2 расширила емкость сети на всех линиях метро и включила в нее ранее непокрытые участки на Арбатско-Покровской, Некрасовской, Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской, Калининской ветках и Большой кольцевой линии, заверили в компании. В «МегаФоне» лишь отметили, что более 90% абонентов оператора пользуются мобильным интернетом в метро.

Проекты строительства сетей связи в метро требуют детального согласования с властями, поэтому инвестиции в них и закупки оборудования операторы планируют заранее, отмечает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков: «По всем проектам умощнения сетей в метро "Вымпелком" и МТС, которые больше всего инвестировали в направление, договаривались с вендорами еще в 2021 году, поэтому санкции не сказались».

В течение нескольких лет деятельность операторов мобильной связи в московском метро была ограничена по решению его администрации, поддерживавшей Wi-Fi-сети «МаксимаТелекома», говорит аналитик MForum Analytics Алексея Бойко. Однако из-за увеличения скоростей операторов, полагает он, сеть Wi-Fi «практически потеряла свое значение, многие из пользователей подключаются к ней скорее по инерции».

Тимофей Корнев

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