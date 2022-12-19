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Google научилась читать неразборчивый почерк врачей

Американская корпорация Google заявила, что научила сервис Google Lens читать неразборчивый почерк докторов. Об этом сообщает Techcrunch со ссылкой на презентацию компании на конференции разработчиков в Индии.

Как утверждают в Google, врачи известны тем, что в спешке выписывают рецепты, которые потом бывает тяжело прочитать. Компания объединилась с фармацевтами, чтобы помочь в определении лекарств, которые выписывают медики. Чтобы расшифровать рецепт, нужно будет сфотографировать его через Google Lense, после чего приложение автоматически обнаружит и выделит лекарства, упомянутые в записи. В компании не объявили, когда технология станет доступна широкому кругу пользователей, однако отметили, что на Индию приходится наибольшее количество пользователей Google Lense.

Евгений Федуненко

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