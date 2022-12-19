Глава Российского движения детей и молодежи признал ошибки при голосовании по названию организации

Результаты голосования по выбору нового названия Российского движения детей и молодежи (РДДМ) были отменены из-за ошибок. Как сообщил глава правления организации Григорий Гуров, процедура выбора нового названия была неправильной: по его словам, участники голосования не представили других вариантов.

«Вы участвовали в конкурсе соавторов, вы участвовали в креативных сессиях, вчерашний безальтернативный выбор названия был неправильный… В нашем движении без вашего мнения не будет приниматься ни одно решение»,— заверил господин Гуров, обращаясь к участникам съезда (цитата по ТАСС).

18 декабря в Доме молодежи прошел первый съезд РДДМ, на котором большинством голосов выбрали название «Движение первых». Итоговое голосование перенесли на 19 декабря. По данным корреспондента «Ъ», большинство снова проголосовало за «Движение первых». Как пояснил Григорий Гуров, на голосование был вынесен только один вариант названия, поэтому оно было безальтернативным.

Глава организации также указал на сложности в процедуре электронного голосования. В результате выяснилось, что 200 человек и вовсе не голосовали за выбор нового названия. Кроме того, господин Гуров назвал ошибкой решение вывести на экран только «Движение первых» вместо полной версии — Российское движение детей и молодежи «Движение первых».

Президент Владимир Путин подписал закон о создании движения детей и молодежи в июле. Организация позиционирует себя как аналог пионерии.

Анастасия Ларина