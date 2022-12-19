Дочь бывшего самарского мэра наказали по минимуму

Суд приговорил Людмилу Тархову, дочь бывшего главы Самары Виктора Тархова, к семи годам колонии общего режима. Ранее прокуратура предложила назначить ей наказание в виде 11 лет лишения свободы. Суд признал женщину виновной в вымогательстве: по версии следствия, госпожа Тархова пыталась получить 200 млн руб. от зампреда губернской думы Александра Милеева за неразглашение компрометирующих его сведений. Людмила Тархова свою вину отрицает. Адвокат Андрей Карномазов утверждает, что его подзащитная лишь предлагала депутату вернуть старый долг. Господин Милеев наличие долга не признает. Защита осужденной планирует обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Тархова

Фото: Вести.ru Людмила Тархова

Фото: Вести.ru

Ленинский районный суд приговорил дочь экс-главы Самары Виктора Тархова (руководил городом в 2006–2010 годах) Людмилу Тархову, которая была учредителем и директором ООО «Авизо», к семи годам колонии общего режима. Защита планирует обжаловать данное решение. Об этом «Ъ» сообщил адвокат осужденной Андрей Карномазов.

Бывшую предпринимательницу обвиняли в вымогательстве денег в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) у зампредседателя губернской думы Александра Милеева. Отметим, что суд отказал в иске господина Милеева на 10 млн руб. за моральный ущерб.

«Послезавтра (21 декабря.— “Ъ”) нам вручат приговор. Мы его изучим и подадим с коллегами жалобу. Приговор носит обвинительный характер, статья, которая вменялась Людмиле Викторовне, осталась. Поскольку защита просила переквалифицировать статью, применить положение статьи 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление), у нас есть основание и обязанность его обжаловать. С другой стороны, судья дала минимальное наказание, возможное в этой ситуации. Сама по себе часть 3 статьи 163 УК РФ предполагает лишение свободы от 7 до 12 лет»,— сказал Андрей Карномазов.

По мнению адвоката, поскольку преступление, в котором обвиняется Людмила Тархова, относится к категории особо тяжких, «рассчитывать на условное наказание было бы наивно».

25 июня Людмиле Тарховой исполнилось 50 лет. По данным kartoteka.ru, ранее она являлась учредителем ООО «Авизо» (деятельность в области права) и ООО «Инверсионес» (деятельность головных офисов). На сегодня компании ликвидированы.

На прошлой неделе гособвинитель запрашивал для Людмилы Тарховой наказание в виде 11 лет лишения свободы. Андрей Карномазов посчитал данный запрос необъективным.

«Мы изучим текст приговора и мотивы суда при определении наказания и в установленные законом десять дней примем решение о его обжаловании»,— уточнили «Ъ» в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Судебный процесс по уголовному делу в отношении Людмилы Тарховой стартовал в суде в августе этого года. По версии следствия и суда, в декабре 2020-го женщина «получила сведения, распространение которых в открытых источниках информации могло бы нанести вред репутации» депутата Александра Милеева.

Силовики выяснили, что госпожа Тархова несколько раз встречалась с парламентарием и требовала от него 200 млн руб. под угрозой публикации компромата в интернете.

Речь шла о документах и личной переписке господина Милеева, которые попали к дочери бывшего мэра от знакомого адвоката. Сведения какого характера содержались в указанных документах, следствие не разглашает.

Встречи Людмилы Тарховой с парламентарием проходили в ресторане. Во время одной из них женщина передала Александру Милееву жесткий диск с предполагаемым компроматом. В июле 2021 года в рамках оперативного эксперимента сотрудники регионального УФСБ задержали бывшую предпринимательницу после получения денег.

Ранее защитник Людмилы Тарховой заявлял, что господин Милеев имел «достаточно внушительный и стародавний долг» перед Виктором Тарховым. По словам Андрея Карномазова, после ухудшения состояния здоровья бывшего мэра делами семьи, в том числе долговыми, вынуждена была заняться его дочь, она же вела переговоры с Александром Милеевым. По словам адвоката, во время переговоров его подзащитная «сделала ошибку», решив предоставить информацию, которую следствие затем сочло компрометирующей, в рамках сделки по погашению долга.

Людмила Тархова вину не признала и настаивала, что речь идет о долге Александра Милеева перед ее отцом.

Господин Милеев на заседаниях суда заявлял, что не признает долг. Он также сообщал, что кроме Людмилы Тарховой у него пытался вымогать деньги человек по фамилии Гренадеров, который представился сотрудником ФСБ.

Защитник бывшей предпринимательницы ранее сообщал «Ъ», что в обвинении есть недочеты, главный из которых в том, что Людмиле Тарховой вменяется совершение преступления группой лиц с участием неустановленного лица. «При этом в том же самом обвинении в одном из мест прямо указано, что Тарховой данный компромат предоставила юрист Беленькая. На Беленькую именно как на сборщика компромата прямо указывала Тархова. Под этим условием она заключила досудебное соглашение с прокуратурой. А прокуратура впоследствии расторгла его, сославшись на то, что Тархова якобы указала там на другое лицо»,— рассказывал Андрей Карномазов.

Ани Айвазян, Самара