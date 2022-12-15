Обвинитель запросил по максимуму

В Ленинском районном суде на процессе по делу дочери бывшего главы Самары Людмилы Тарховой прокуратура предложила приговорить ее к 11 годам лишения свободы. Ее обвиняют в вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). По версии следствия, она пыталась получить 200 млн руб. от зампреда губернской думы Александра Милеева за неразглашение компрометирующих его сведений. Людмила Тархова свою вину отрицает. Ее адвокат поясняет, что госпожа Тархова всего лишь предлагала депутату вернуть ей старый долг. Господин Милеев заявил на суде, что никакого долга нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура запросила 11 лет лишения свободы для дочери экс-главы Самары Виктора Тархова

Фото: Евгений Гладков, Коммерсантъ Прокуратура запросила 11 лет лишения свободы для дочери экс-главы Самары Виктора Тархова

Фото: Евгений Гладков, Коммерсантъ

Гособвинение запросило 11 лет лишения свободы для бывшего учредителя и директора ООО «АВИЗО» Людмилы Тарховой, дочери экс-главы города Виктора Тархова (руководил городом в 2006–2010 годах). Ее судят в рамках дела о вымогательстве в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

«Я считаю, что это какая-то необъективность прокуратуры,— прокомментировал запрос наказания Андрей Карномазов, адвокат Людмилы Тарховой.— Надеюсь, эта необъективность не перекинется на суд. Здесь одни смягчающие обстоятельства (болезни у нее, у родителей), ни одного ­отягчающего».

•25 июня Людмиле Тарховой исполнилось 50 лет. По данным kartoteka.ru, ранее она являлась учредителем ООО «АВИЗО» и ООО «ИНВЕРСИОНЕС». На сегодня компании ликвиди­рованы.

Судебный процесс по уголовному делу в отношении Людмилы Тарховой стартовал в Ленинском районном суде в августе этого года. По версии следствия, в декабре 2020 года женщина «получила сведения, распространение которых в открытых источниках информации могло бы нанести вред репутации» депутата Александра Милеева. Силовики выяснили, что Людмила Тархова несколько раз встречалась с парламентарием и требовала от него 200 млн руб. под угрозой публикации компрометирующих его сведений в интернете. Речь шла о документах и личной переписке Александра Милеева, которые попали к дочери бывшего мэра от знакомого адвоката. Сведения какого характера содержались в указанных документах, следствие не ­разглашает.

Встречи Людмилы Тарховой с парламентарием проходили в одном из ресторанов города. Во время одной из них женщина передала Александру Милееву жесткий диск с предполагаемым компроматом. В июле 2021 года в рамках оперативного эксперимента сотрудники регионального УФСБ задержали дочь экс-мэра после получения денег.

Ранее защитник Людмилы Тарховой сообщал, что господин Милеев имел «достаточно внушительный и стародавний долг» перед Виктором Тарховым: «Долгое время у этого долга был гарант — один из депутатов губдумы (Олег Дьяченко. — «Ъ»), который скоропостижно скончался. В дальнейшем Виктор Александрович заболел COVID19, перенес его тяжело». Александр Милеев брал деньги у Виктора Тархова на развитие своего бизнеса и обещал вернуть долг бывшему мэру Самары через три года, но не сдержал слово, рассказывал адвокат. По словам Андрея Карномазова, после ухудшения состояния здоровья бывшего мэра делами семьи, в том числе долговыми, вынуждена была заняться его дочь, она же вела переговоры с Александром Милеевым.

«В ходе предъявления соответствующих просьб, требований возникла тема с тем, чтобы продать депутату, в случае если он не изберется в депутаты Госдумы и у него будут свободные деньги, нефтяной бизнес семьи. Была попытка увязать продажу бизнеса с погашением долга. На последнем этапе Людмила Викторовна делает ошибку, располагая той информацией, которая носит личный характер, пытаясь простимулировать депутата, чтобы соответствующая сделка была совершена. В нагрузку к истребованию долга и продаже доли в нефтяном бизнесе предлагается еще и эта информация, которая считается компрометирующей, хотя, по нашим представлениям, там особой компрометации нет. Но она носила личный характер и вызывала тревогу и живой интерес депутата. Видя это, Людмила Викторовна пыталась этой информацией его действия простимулировать»,— рассказывал адвокат.

Александр Милеев на заседании суда заявлял, что не признает долг. Он также сообщал, что кроме Людмилы Тарховой у него пытался вымогать деньги человек, который представился сотрудником ФСБ с фамилией Гренадеров.

Людмила Тархова вину не признает и настаивает на том, что это долг Александра Милеева перед ее отцом.

Защитник бывшей предпринимательницы сообщал «Ъ», что в обвинении есть недочеты, «главный» из которых в том, что Людмиле Тарховой вменяется совершение преступления группой лиц с неустановленным лицом: «Причем в том же самом обвинении в одном из мест прямо указано, что Тарховой данный компромат предоставила юрист Беленькая. Лицо оказывается установлено, но квалифицировано как с неустановленным лицом. На Беленькую именно как на сборщика компромата прямо указывала Тархова. Под этим условием она заключила досудебное соглашение с прокуратурой. А прокуратура впоследствии расторгла его, сославшись на то, что Тархова якобы указала там на другое лицо».

Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора 19 декабря. «В этот день должны вынести приговор или постановление. Может, возьмет суд и вернет на допрасследование. Маловероятно, но не исключено. Потому что есть там кое-какие моменты. Например, для меня осталось загадкой, что было компрометирующего в компромате. Я в обвинении этого не увидел. Ст. 163 УК РФ (вымогательство) предполагает угрозу распространения позорящих сведений. А там какие сведения позорящие?»— рассуждает Андрей Карномазов.

Как отмечает адвокат Ольга Белова, когда речь идет о назначении наказания, прежде всего судом оценивается тяжесть преступления, обстоятельства его совершения, данные о личности подсудимого, отношение к преступлению и поведение на стадии следствия: «Это достаточно большой набор факторов, и важно при этом понимать, что из всех обстоятельств, влияющих на решение суда, было доказано в ходе предварительного и судебного следствия. При этом мы исходим из того, что вина подсудимого в совершении преступления доказана, а действия квалифицированы правильно. Если виновность будет установлена, наказание, запрошенное гос­обвинением, вполне укладывается в санкцию статьи УК РФ.При правильной подаче всех смягчающих обстоятельств есть шанс снизить санкцию (предусмотрено наказание от 7 лет лишения свободы) до нижнего предела. Если же будут обнаружены некие исключительные обстоятельства, которые суд сочтет достаточными, наказание может быть назначено ниже низшего предела».

По мнению партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова, с учетом размера суммы, полученной в ходе эксперимента обвиняемой, гособвинение могло запросить и более длительный срок: «Впрочем, учитывая практику, вполне вероятно, что в случае вынесения обвинительного приговора в отношении госпожи Тарховой срок лишения свободы может быть пересмотрен и в меньшую сторону, учитывая, что обвиняемая — женщина. Кроме того, могут быть и смягчающие обстоятельства. Обычно в отношении женщин суды выносят более мягкие приговоры».

Ани Айвазян