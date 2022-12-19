МИД: ФРГ в октябре-ноябре выдала россиянам свыше 600 виз для рабочих целей

Визовые отделы Германии не прекращали выдачу виз россиянам, в том числе с целью работы в Германии, заявила журналистам представитель МИД ФРГ. Свыше 600 виз для трудовой деятельности было выдано россиянам в октябре-ноябре, сообщила она.

«Но нужно ясно сказать: наши визовые отделы выдают по-прежнему визы, также и с целью работы в Германии. Так, в октябре-ноябре было выдано свыше 600 виз для трудовой деятельности»,— сказала представитель МИДа на брифинге (цитата по «РИА Новости»). При изучении заявления на подачу на визу рассматривается, есть ли угроза интересам ФРГ из-за близости заявителя к российским властям, отметила она.

Ранее пресс-служба МИДа пояснила, что Германия ориентируется на единые правила ЕС при выдаче гражданам России национальных виз, поэтому заявления россиян, связанных с организациями из санкционного списка, будут отклоняться. Там напомнили, что страны-члены ЕС договорились о единой линии рассмотрения визовых заявлений российских граждан.

Новые правила для выдачи виз россиянам начали действовать 12 сентября. Среди прочего подорожали шенгенские визы — сбор вырос с €35 до €80. Также требуется больше времени на их получение (консульства могут принимать решения по заявкам на визу вплоть до 45 дней вместо 15 дней в обычных случаях). Заявителей тщательно проверяют на предмет того, не могут ли они угрожать безопасности стран ЕС, получение многократной визы стало практически невозможным.

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Мария Федотова