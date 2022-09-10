Еврокомиссия разъяснила, как теперь выдавать россиянам визы

Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил решение о приостановке упрощенного визового режима с Россией. Новые правила начнут действовать уже 12 сентября. О том, какие именно изменения будут ждать россиян, рассказали в Европейской комиссии: высший орган исполнительной власти ЕС опубликовал инструкцию по изменению процедуры выдачи виз.

Как и ожидалось, Шенгенские визы теперь будут, во-первых, обходиться дороже: сбор повысится с €35 до €80. Во-вторых, времени на их получение будет требоваться больше: «Консульства могут принимать решения по заявкам на визу вплоть до 45 дней (вместо 15 дней в обычных случаях)». В-третьих, заявителей будут тщательно проверять на предмет того, не могут ли они угрожать безопасности стран Евросоюза (в частности, консульства теперь смогут запрашивать дополнительные документы). В-четвертых, получение многократной визы станет практически нереальным: странам ЕС рекомендовано воздерживаться от их выдачи, поскольку, как отметили в Еврокомиссии, граждане РФ «могут не соответствовать условиям для въезда в ЕС в долгосрочной перспективе, учитывая экономическую нестабильность, ограничительные меры и развитие политической ситуации в России».

В разъяснениях Еврокомиссии особо отмечается, что «ЕС остается открыт для российских претендентов на получение визы, путешествующих для обязательных целей, включая членов семей граждан ЕС, журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества». А вот туристам будет значительно сложнее: консульствам рекомендовано отдавать им меньший приоритет.

Ответ России на визовые ограничения со стороны ЕС, как заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, будет тщательно выверенным и соответствующим интересам страны. «Нашим интересам будут соответствовать контршаги, но не всегда те, которые носят зеркальный характер»,— пояснил он. И добавил: Россия, например, остается заинтересованной в привлечении иностранных туристов, в том числе из «недружественных» стран.

Павел Тарасенко