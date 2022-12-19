Зеленский попросил у Европы новые ПВО, танки, гаубицы и ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главам западных государств с просьбой увеличить поставки вооружений Киеву. Такое заявление он сделал во время встречи Объединенного экспедиционного корпуса (JEF) в Риге.

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Фото: Henry Nicholls/Pool, Reuters Владимир Зеленский

Фото: Henry Nicholls/Pool, Reuters

«Я прошу вас увеличить возможность поставок систем противовоздушной обороны в нашу страну и помочь ускорить соответствующие решения, которые должны быть приняты нашими партнерами»,— обратился господин Зеленский к премьер-министру Великобритании Риши Сунаку (цитата по Reuters).

В ходе выступления, пишет агентство, президент Украины также обратился к министру обороны Нидерландов Кайсе Оллонгрен с просьбой о поставке Киеву танков. Министра обороны Дании Петера Кристенсена господин Зеленский попросил предоставить стране 155-миллиметровые гаубицы Caesar («Цезарь»), президента Литвы Гитанаса Науседу — о поставке ракет. Швецию Владимир Зеленский попросил о поставках 155-миллиметровой артиллерийской системы Archer («Арчер»).

Участие во встрече JEF, которая проходила сегодня, 19 декабря, в столице Латвии, принимали лидеры Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Великобритании. В рамках встречи участники обсуждали возможность укрепления противовоздушной обороны Украины.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева