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Коммерсантъ FM
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Путин одобрил право мобилизованных вернуться на прежнее место работы

Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий мобилизованным вернуться на занимаемую должность, если трудовой договор истечет во время военной службы. Соответствующая поправка вносится в Трудовой кодекс РФ.

Также закон гарантирует мобилизованному другую вакантную должность или работу в случае отсутствия вакансии на ранее занимаемую им должность. Поправка касается правоотношений, возникших с 21 сентября, когда в президент объявил в России частичную мобилизацию.

В октябре президент Владимир Путин подписал еще несколько законов о правах мобилизованных. В частности, на время военной службы их трудовые договоры приостановят, а рабочие места обязаны сохранить. На прошлой неделе в Госдуму также внесли законопроект, предоставляющий отсрочку от частичной мобилизации российским ученым.

Подробности — в публикации «Ъ» «Из брони печенные».

Лаура Кеффер

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