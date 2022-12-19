Бюджетные поступления от экспорта энергоносителей выросли на 24%

Глава Федеральной налоговой службы Владимир Булавин заявил, что доходы бюджета от экспорта энергоносителей с января по ноябрь выросли на 24% по сравнению с прошлым годом. За 11 месяцев текущего года бюджет получил 2,39 трлн руб. от экспорта энергоносителей.

«В этом году платежи уже составили 2,39 трлн руб., это на 24% больше, чем в прошлом году. Общая сумма перечислений — это 42% от всех платежей наших. Но как будет складываться декабрь — пока сложно сказать. Это результаты нашей работы за одиннадцать месяцев»,— сообщил господин Булавин в эфире «Россия 24».

5 декабря Минфин сообщил, что в ноябре бюджет недополучил 90,2 млрд руб. нефтегазовых доходов. В декабре Минфин ожидает, что объем бюджетных поступлений добычи и экспорта углеводородов составит 176,1 млрд руб.

По данным АКРА, с января по октябрь объемы добычи российской нефти увеличились на 2,4% год к году — до 443 млн т. Динамика добычи из-за санкций была неравномерной: в марте снизилась на 4,1%, в апреле — на 2,4%, в июне выросла на 2,7%.

По данным АКРА, восстановить экспорт удалось из-за переориентации на Восток. АКРА прогнозирует улучшение показателей российских нефтяных компаний при условии дальнейшего роста цен на сырье. Президент Владимир Путин допустил сокращение добычи нефти в качестве ответа на потолок цен. Ограничение цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, введенное ЕС, G7 и Австралией, вступило в силу 5 декабря.

Анастасия Ларина