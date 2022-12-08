В АКРА увидели восстановление экспорта российской нефти на фоне введения эмбарго

Рейтинговое агентство АКРА зафиксировало восстановление экспорта российскими нефтяниками на фоне ограничений и проблем с логистикой. По подсчетам агентства, «Роснефть» компенсировала поставки в ЕС, увеличив экспорт в Азию на треть. Отчет АКРА приводит РБК.

Как отмечает АКРА, восстановление экспорта произошло в основном из-за переориентации поставок на Азию. В частности, «Роснефть» нарастила поставки в этом направлении за девять месяцев примерно на треть. Объем поставленного «Роснефтью» сырья за этот период увеличился на 3,3%, до 86,9 млн т, при этом 52,4 млн т ушло на азиатские рынки.

По прогнозам аналитиков АКРА, благодаря резкой переориентации нефтяного экспорта на Восток показатели добычи и экспорта нефти в России по итогам этого года будут как минимум сопоставимы с уровнем прошлого. Аналитики АКРА отмечают, что показатели российских нефтяных компаний могут улучшиться из-за роста мировых цен на нефть при сохранении объемов добычи и экспорта на уровнях, сопоставимых с 2021 годом.

С января по октябрь объемы добытой российской нефти (в том числе газовый конденсат) увеличились на 2,4% год к году, до 443 млн т, отмечает АКРА со ссылкой на Минэнерго. При этом из-за санкций в течение года динамика добычи была неравномерной: в марте она снизилась на 4,1%, в апреле — на 2,4%, а в июне, наоборот, выросла на 2,7% (все показатели год к году).

В мае вице-премьер Александр Новак говорил о снижении добычи нефти с 524 млн до 480–500 млн т (4,6–8,4%). Однако в начале декабря он заявил, что добыча нефти может снизиться, но незначительно. Как сообщили источники «Ъ», знакомые со статистикой, РФ увеличила производство нефти в ноябре чуть менее чем на 2% относительно октября, до 1,486 млн т в сутки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нефть подпрыгнула до потолка».

Анастасия Ларина