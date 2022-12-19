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Коммерсантъ FM
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«Ростех» обещает, что БПЛА «Охотник» превзойдет по характеристикам беспилотники НАТО

Серийное производство тяжелого ударного беспилотника «Охотник» планируют начать в ближайшие один-два года, сообщил первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков. Он утверждает, что аналогов БПЛА нет ни у одной страны НАТО.

Беспилотник С-70 «Охотник»

Беспилотник С-70 «Охотник»

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация Госкорпорации Ростех

Беспилотник С-70 «Охотник»

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация Госкорпорации Ростех

Господин Артяков сказал, что сейчас проводятся испытания беспилотника. Он уверяет, что концепт БПЛА «сам по себе уникален». «Ни у американцев, ни в НАТО, ни в одной из стран такого аппарата нет»,— рассказал первый замгендиректора «Ростеха» в интервью «России 24» (цитата по ТАСС).

Компания «Сухой» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, которой владеет «Ростех») работает над БПЛА «Охотник» с 2011 года. Его первый экспериментальный образец был поднят в небо в августе 2019 года. Второй аппарат с плоским реактивным соплом был выкачен из цеха Новосибирского авиазавода в декабре 2021 года. В мае 2022-го прошли испытания опытного образца «Охотника».

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