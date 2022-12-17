Нижегородский губернатор Глеб Никитин попал под санкции Евросоюза

Евросоюз опубликовал девятый пакет санкций. Под ограничения попал и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Ему запрещен въезд на территорию ЕС, все активы (если есть) будут заморожены.

Основанием для включения нижегородского губернатора в санкционный список указаны поддержка вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и участие в процессе усыновления детей из Донбасса в России.

Ранее Глеб Никитин попал под санкции Великобритании и Канады.

После введения очередного пакета санкций в черном списке ЕС находятся 1386 российских физлиц и 171 юридическое лицо.

Анастасия Еремина