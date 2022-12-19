Утверждена зона охраны «Казарм внутренней стражи» в Уфе

Правительство Башкирии утвердило границы зоны охраны объекта культурного наследия «Казармы внутренней стражи (комплекс из четырех зданий и казарменной стены)» (улица Карла Маркса, 55/1).

Казармы расположены в квартале, ограниченном улицами Чернышевского, Гоголя, Достоевского и Маркса. В зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности вошла территория, прилегающая к объекту культурного наследия с восточной стороны. В ее границах, в частности, запрещено капитальное строительство высотой более 7 м, строительство инженерных сетей и вышек сотовой связи, препятствующих визуальному восприятию объекта.

Двухэтажное каменное здание на Карла Маркса, 55/1 было построено в XIX веке по указанию императора Александра I, который побывал в Уфе в 1824 году. Являются одними из старейших построек в городе.

Ранее администрация Уфы утвердила проекты планировки и межевания территории в квартале улиц Гоголя, Красина, Маркса и Чернышевского, где расположены «Казармы внутренней стражи».

Влада Шипилова

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