Застройщик, подконтрольный мэрии Уфы, построит жилье бизнес-класса в историческом центре города

Администрация Уфы утвердила проекты планировки и межевания территории в квартале улиц Гоголя, Красина, Маркса и Чернышевского площадью 6,7 га.

Вдоль улицы Чернышевского на месте «малоценных, ветхих» деревянных домов (63/2, 65 и 67 и 68 по улице Гоголя) специализированный застройщик «Инвестиционно-строительный комитет» Уфы планирует построить девятиэтажный дом бизнес-класса со встроенными помещениями и подземным паркингом на 186 машиномест. Расположенный рядом объект культурного наследия «Дом Щепиных» (Гоголя, 63) предполагается отреставрировать и разместить в нем предприятия обслуживания. Также на улице Маркса запланировано строительство двухэтажного здания с подземной парковкой и предприятиями общепита.

Сейчас в квартале расположены многоквартирные дома, детский сад №185, здание отдела полиции №4, гостиница «Урал-Тау», объекты культурного наследия и выявленные памятники архитектуры постройки конца XIX века: Особняк Шкапских, Дом Набатовых, Доходный дом усадьбы Набатовых, Дом Новиковых, Казармы внутренней стражи.

В проекте сообщается, что новый дом будет рассчитан на 520 жильцов, для них потребуется 31 место в детсадах и 83 места — в школах. Строительство новых соцобъектов не предусмотрено. «Потребность населения в детских дошкольных учреждениях планируется обеспечить за счет существующих детских садов, расположенных в радиусе нормативного обслуживания», говорится в постановлении. В общей сложности население квартала составит более 1,4 тыс. человек.

АО «СЗ ИСК Уфы», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в ноябре 1994 года. Принадлежит администрации Уфы, а возглавляет председатель горсовета Уфы Марат Васимов. Выручка компании в 2021 году составила 887,1 млн руб., чистая прибыль — 263,7 млн руб.

Влада Шипилова

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