В ДНР нашли частных инвесторов для 10 шахт

Десять шахт Донецкой народной республики (ДНР) передадут в частную собственность, заявил министр угля и энергетики региона Андрей Чертков. По его словам, одну из шахт оставят в государственной собственности, чтобы сделать из нее «образцово-показательную».

В интервью ТАСС господин Чертков рассказал, что первые вложения в угольную отрасль региона ожидаются до конца года. Объем инвестиций, а также имена предполагаемых инвесторов он не назвал.

«Если будет такая возможность, мы до конца года договоримся. Заинтересованные лица приезжают, и на сегодняшний день практически подобраны инвесторы для десяти шахт»,— утверждает министр. Шахту, которую оставят в госсобственности, власти рассчитывают сделать «показательной, хорошей» и рентабельной.

В ДНР пять государственных угледобывающий предприятий, которые включают 16 шахт. Из них 10 шахт занимаются добычей угля. В сентябре из-за обстрелов были обесточены три шахты.

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Лаура Кеффер