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Коммерсантъ FM
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«Не очень верю в соцопросы»

Топ-менеджеры — о готовности принимать решения только исходя из мнения клиентов

Владелец Twitter Илон Маск вновь решил вопрос голосованием в соцсети. На этот раз миллиардер выяснил у пользователей микроблога, стоит ли восстановить ранее заблокированные аккаунты журналистов The New York Times, The Washington Post и CNN. 59% респондентов ответили, что это нужно сделать как можно скорее, и господин Маск пообещал выполнить просьбу. Аккаунты сотрудников американских изданий Twitter заблокировал 16 декабря, без официальных разъяснений. Сам бизнесмен тогда указал на то, что эти журналисты публиковали данные о его местоположении.

Фото: Carina Johansen / NTB / Reuters

Фото: Carina Johansen / NTB / Reuters

Илон Маск не в первый раз делегирует решение вопроса, связанного с соцсетью, пользователям. Он разблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа после того, как это предложение поддержали большинство участников голосования в Twitter.

“Ъ FM” связался с топ-менеджерами российских компаний и выяснил, готовы ли они принимать решения, ориентируясь исключительно на опросы своих клиентов? И как относятся к такому стилю управления?

Анастасия Юсина, основательница сетей Orange Fitness и City Fitness: «Разве это не манипулирование общественным сознанием, спрашивать: "а хотите вернуть аккаунт Дональду Трампу?" Зачастую инициативы клиентов финансово не просчитаны, а это убытки компаний. Например, есть прекрасный танцор из Мексики, мои клиенты просят взять его в штат, пишут коллективные письма, а он не имеет права работать в России. Что же мне делать? Нарушать закон я не могу, тогда я ставлю под удар бизнес. А если проводить опрос среди клиентов, во сколько начинать занятия, единства точно не будет — кто-то скажет в 7:00, кто-то в 8:00. Как только ты спросил клиента, дальше он говорит: а зачем спрашивали, вы же меня не послушали».

Максим Валецкий, владелец Mr. Doors: «В случае Илона Маска это абсолютно правильное решение. Люди, участвующие в сети, должны решить, как она будет жить. Если вы ориентируетесь только на мнение своих заказчиков, это как смотреть только в зеркало заднего вида в автомобиле. Потом клиенты скажут, нет, нам этого не надо. Если я поставлю вопрос на голосование, раздавать ли мебель бесплатно или брать за это 5 копеек, большинство проголосует за то, чтобы раздавать бесплатно. Это оттолкнет инвесторов и партнеров и поставит мой бизнес в тяжелое положение».

Андрей Федорин, совладелец ресторана «Мари Vanna»: «Все дело в масштабах бизнеса. У меня небольшой ресторан, я, скорее, ориентируюсь на мнение гостей, на обратную связь, потому что соцопросы по каким-то проблемам мало влияют на мой бизнес. Илону Маску пора задуматься над тем, как выкручиваться из этой покупки. Для инвесторов такой управленец, как он — это воплощение кошмаров, потому что он совершенно неуправляем. Таких людей нужно опасаться. Если честно, я вообще не очень верю в соцопросы в нашей стране. Они не дают реальной картины. Думаю, что для нас это пока не вариант».

По сообщениям портала Semafor, Twitter начал искать новых инвесторов. Это связано с оттоком рекламодателей из-за подхода господина Маска к руководству компанией и приближающимися выплатами по долгу — сумма составляет $13 млрд. Управляющий делами миллиардера Джаред Берчалл предложил потенциальным инвесторам приобрести ценные бумаги компании по $54. Столько же за каждую акцию Twitter в октябре заплатил сам Илон Маск.

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Анна Маргулис

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